Протест не пустили в кремль

В Казани прошла несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. По оценкам «Ъ-Казань», в ней приняли участие несколько тысяч человек. Официальные данные пока не озвучены. Участники акции намеревались пройти шествием от начала улицы Баумана до Казанского кремля. Однако из-за перекрытых силовиками улиц толпа сменила маршрут, завернув на площадь Свободы – к Дому правительства республики. К кремлю протестующих не подпустили силовики, которые разогнали их при помощи дубинок. По неофициальным данным, по итогам акции в городе были задержаны 62 человека.



Акция в поддержку Алексея Навального была запланирована региональным штабом оппозиционного политика в субботу в 14:00 на пешеходной улице Баумана. К началу митинга вдоль улицы Пушкина, а также на других центральных улицах Казани появились полицейские машины, автозаки и даже бронированная техника.

Станцию метрополитена «Площадь Тукая» на несколько часов перекрыли на вход и выход. В МУП «Метроэлектротранс» «Ъ-Казань» сообщили, что остальные станции работали в обычном режиме, но затем оказалась недоступна и станция «Кремлевская». Участники акции пользовались наземным транспортом и такси.

Полиция преградила улицу Баумана, чтобы протестующие не пошли к Казанскому кремлю, как они изначально планировали. На подступах к бронзовым «Часам», возле которых был назначен сбор, в три ряда стояли омоновцы и полицейские. Чуть поодаль поперек улицы Баумана был припаркован двухэтажный туристический автобус. Из него в «мирное» время гостям столицы Татарстана обычно показывают достопримечательности.

Первые задержания начались, когда возле перехода на площади Тукая скопились несколько сотен человек. В основном забирали тех, кто что-то скандировал или растягивал плакат. «Апология протеста» сообщила, что был задержан координатор штаба Алексея Навального в Казани Олег Емельянов. Но нередко полиция просто выхватывала кого-либо из толпы.

В целом пришедшие на акцию вели себя спокойно. Никаких стычек с полицией не было. Поначалу казалось, что омоновцы откровенно скучают. А задержанные смирно стояли рядом с силовиками, ожидая, когда за ними подъедет транспорт.

При этом на улице Баумана полиция задержала сразу нескольких журналистов. Как рассказал «Ъ-Казань» главный редактор сайта «Казанский репортер» Антон Райхштат, который угодил в автозак, среди задержанных были сотрудники «Эфира», государственного агенства «Татар-информ», Progorod, Kazanfirst. Также сообщалось о задержании корреспондентов еще нескольких телекомпаний. Журналистов отвезли в отдел полиции «Савиново», а спустя два часа, проверив документы, отпустили. Примечательно, что задерживали и тех, кто был в жилетах с надписью «Пресса», которые раздало агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Также полицией была задержана корреспондент казанского студенческого интернет-журнала «Ветер» Марина Безматерных, которую отпустили через четыре часа, и тоже без составления протокола. Причину задержания журналистов в пресс-службе МВД по Татарстану «Ъ-Казань» не назвали.

В толпе кто-то сказал: «Пошли на Профсоюзную», и народ потянулся в сторону названной улицы, рассчитывая попасть к кремлю через нее. Однако и Профсоюзная оказалось перекрытой. Протестующим пришлось двигаться дальше – по Пушкина, до площади Свободы.

Шли спокойно, рассуждая про политическую обстановку в стране вполне по-взрослому, без бравады и агрессии. Примечательно, что среди протестующих были и почти пожилые. Иногда кто-то из участников шествия выкрикивал лозунг вроде «Мирное шествие – наше право», остальные поддерживали, скандируя в ответ. Следовавшие по улице Пушкина легковушки приветственно сигналили толпе, пассажиры снимали происходящее на телефоны.

Светофор на перекресте с Профсоюзной оказался на стороне силовиков: загораясь красным светом, он делил толпу на порции. Несколько раз по встречке проехала полицейская машина, из которой офицер через мегафон пытался что-то сказать, но слова разобрать было невозможно.

К 14:50 основная часть шествия подтянулась к дому правительства республики. Там уже стоял автозак, перед парадным входом выстроились омоновцы и полицейские. «Проходите сюда, ребята, есть же место», – по-отечески направлял протестующих, стоявших на дороге, капитан полиции. В итоге участники акции сосредоточились в скверике, который по утрам любит фотографировать президент Татарстана Рустам Минниханов. Протестующих и силовиков разделяла Большая Красная, по которой не прекращалось движение автомобилей.

Активисты кричали «Свободу Навальному», «Мы здесь власть», «Уходи», кто-то предложил выйти к протестующим главе республики. Полицейские несколько раз через мегафон потребовали разойтись.

Так продолжалось минут 15, пока силовикам не пришло подкрепление: количество автозаков утроилось, ряды омоновцев уплотнились. В итоге сплошной цепью они двинулись на протестующих. Те кинулись врассыпную, через сугробы. Некоторых, кто зазевался или не спешил, брали под руки и уводили. Некоторым позволяли уйти.

Затем люди разными маршрутами – кто по Пушкина, кто по Театральной — направились к Ленинскому садику, а затем по улице Дзержинского вдоль парка «Черное озеро» попытались выйти к кремлю. К молодежи присоединились граждане старшего поколения, которые здесь прогуливались. Все по ходу движения кричали «Перемен» и пели строки Цоя.

На улице Чернышевского толпа наткнулась на цепь омоновцев, которые почему-то были усилены несколькими сотрудниками в манишках ДПС. Народ то и дело что-то скандировал, силовики молчали. В какой-то момент они рванули в толпу и стали выхватывать людей. Здесь впервые силовики пустили в ход дубинки. Основная масса отступила. Один из сотрудников ДПС, указывая на худенького парнишку в красной куртке, крикнул: «Вон он». Тот бросился бежать на крыльцо, где за происходящим наблюдал корреспондент «Ъ-Казань», но враз был настигнут несколькими омоновцами. Ударами дубинок по спине и тычками в живот его повалили, а затем оттащили в один из подготовленных автобусов. В течение непродолжительного времени задержанными были забиты три автобуса величиной с «ПАЗ» и микроавтобус-иномарка. «Еще есть место», — приговаривал один из полицейских, утрамбовывая застрявших на входе в салон.

«Вы их бьете? Зачем вы их бьете?»-- попыталась остановить происходящее женщина средних лет, когда услышала крики одного из задержанных, которого заталкивали в микроавтобус. Она пыталась что-то втолковать оказавшемуся рядом омоновцу. Но он, спокойно глядя из-под забрала, отрезал: «Не надо со мной говорить».

Казанский кремль, где находится официальная резиденция президента республики, полностью перекрыли более полусотни силовиков с неизвестно при каких обстоятельствах потертыми алюминиевыми щитами, выстроившись вдоль белых стен. Полицейские перекрыли подходы со стороны метро. Корреспондент «Ъ-Казань» стал свидетелем того, как они отказывались пропустить экскурсовода с двумя туристами преклонных лет. Но тот в итоге сумел доказать, что имеет необходимую аккредитацию, и гостей города впустили во двор кремля.

Количество протестующих к 17:00 сильно сократилось. Кто-то вернулся на Баумана, кто-то гулял по другим центральным улицам. Источники «Ъ-Казань» сообщили, что вечером с применением дубинок полицейские задержали несколько человек у торгового центра «Кольцо» (видеозапись есть у «Ъ-Казань»).

По оценке «Ъ-Казань», всего в акции в Казани приняло участие несколько тысяч человек. В МВД по Татарстану свои данные «Ъ-Казань» обещали предоставить лишь в понедельник. Число задержанных также не называется. Ресурс «ОВД-инфо» сообщал минимум о 62 задержанных в Казани и более чем 100 – по Татарстану. Протестные акции прошли и в других городах республики. Около 200 человек вышли на улицы в Набережных Челнах, несколько десятков человек — в Альметьевске и Нижнекамске.

23 января несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли по всей России. Были задержаны сотни участников. Сам Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО. Его задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после реабилитации от предполагаемого отравления. В минувший понедельник он был заключен под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Ольга Кудрина, Кирилл Антонов