Казань стала «третьей столицей» по задержаниям

Казань оказалась лидером по числу задержанных участников акции в поддержку Алексея Навального после Москвы и Санкт-Петербурга. В воскресенье и понедельник Вахитовский райсуд наказал более двухсот местных сторонников оппозиционера. Большинство получили штрафы в размере 10 тыс. руб., а координатор казанского штаба политика Олег Емельянов — 10 суток ареста. Юристы, представлявшие интересы задержанных, считают, что наказания за мирный протест необоснованны. В МВД по Татарстану и исполнительные власти региона оценок прошедшей акции избегают.



Более 200 дел Вахитовский райсуд Казани рассмотрел после несанкционированной акции сторонников Алексея Навального. Как сообщила пресс-служба суда, в воскресенье штрафы были назначены 143 участникам протестного мероприятия в Казани. Их судили по видеосвязи (сами задержанные оставались в отделах полиции). Одно дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения. В понедельник в райсуд поступило еще 59 дел. Их рассматривали как дистанционно, так и в очном формате.

Напомним, 23 января несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального (находится в СИЗО «Матросская тишина») прошли по всей России. В Казани на центральные улицы вышли несколько тысяч человек. Участники акции намеревались пройти шествием от начала улицы Баумана до Казанского кремля. Однако из-за перекрытых силовиками улиц толпа сменила маршрут, завернув на площадь Свободы – к Дому правительства республики. К кремлю протестующих не подпустили. Полиция разгоняла народ при помощи дубинок. Многие были задержаны. Несанкционированные выступления также были в других городах Татарстана.

Власти Татарстана число протестующих и задержанных полицией не называют. «Мы не комментируем эту ситуацию»,— заявили „Ъ“ в МВД по Татарстану. Согласно правозащитному ресурсу «ОВД-инфо», в Казани задержали минимум 124 человека. Однако это оценка серьезно занижена, поскольку в Вахитовский райсуд за два дня поступило уже 203 дела. В любом случае по числу задержаний Казань оказалась на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. «ОВД-инфо» также располагает сведениями о задержании 23 человек в Набережных Челнах, 20 — в Нижнекамске и 8 — в Альметьевске. В пресс-службе президента Татарстана „Ъ“ заявили, что у них нет статистики по количеству участников акции и задержанных.

Большинство задержанных в Казани были признаны участниками несанкционированного мероприятия по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Им назначали штрафы, как правило, в размере 10 тыс. руб. При этом изначально полиция составляла протоколы по ч. 2 той же статьи, как на организаторов акции. Данная часть предусматривает арест, а потому позволяет полиции задерживать людей не на три часа, как обычно, а на 48 часов. В результате несколько сотен участников акции ночь после задержания провели в отделе полиции, а некоторые также оставались в заключении и вторую ночь.

Как организатор акции по ч. 2 ст. 20.2 был наказан координатор штаба Алексея Навального в Казани Олег Емельянов. В протоколе полицейских сказано, что господин Емельянов агитировал участвовать в несанкционированном публичном мероприятии 23 января через соцсеть «Вконтакте», месенджер Telegram и видеоблог на Youtube. При этом уведомление о проведении акции в исполком Казани не подавалось. В протоколе говорится, что таким образом Олег Емельянов организовал незаконное пикетирование. Юрист «Апологии протеста» Данил Нургалеев, который представлял его интересы в суде, заявил „Ъ“, что решение райсуда будет обжаловано. В позиции защиты сказано, что привлечение к ответственности за проведение акции возможно, когда «участники публичного мероприятия ведут себя деструктивно». Вместе с тем, по мнению правозащитников, граждане вышли на мирный «стихийный» протест.

Юрист Эльза Нисанбекова, представлявшая интересы нескольких задержанных, считает, что участников митинга привлекли к ответственности необоснованно. «Все материалы на задержанных были одинаковы. Якобы участник организовал и провел незаконное мероприятие. Но участники несогласованного митинга подлежат привлечению к ответственности, если они нарушили общественный порядок: были пьяные, с оружием или еще что-то. Однако никому нарушение общественного порядка не вменялось. Полиция представила записи только, как людей задерживают»,— рассказала она „Ъ“.

По словам госпожи Нисанбековой, были нарушены права задержанных: многих продержали в отделах полиции больше 48 часов, а некоторых даже разместили во временных изоляторах. «Кого-то вообще всю ночь держали в автобусах. Были жалобы, что не всех кормили или они не получали передачки от родственников»,— отметил она. Также, по ее словам, юристов не пускали в отделы полиции, а на очные судебные заседания защитники попали лишь к нескольким участникам акции. По данным Эльзы Нисанбековой, суд рассмотрел не все дела задержанных, при ней двоих вчера отпустили, взяв с них обязательство прийти в суд во вторник. Юрист также сообщила, что кроме господина Емельянова на 10 суток арестован как минимум еще один активист.

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова заявила „Ъ“, что власти республики «по-прежнему придерживаются позиции: гражданин имеет безусловное право на выражение своей позиции, но это должно происходить в рамках закона». «Давать оценки (прошедшей акции.— „Ъ“) не является сутью нашей деятельности»,— добавила она.

Кирилл Антонов