Жесткий разгон котировок

Американские частные инвесторы, скоординировав свои действия на торгах, повлияли на движение котировок серебра, отмечают участники рынка. За два дня котировки металла взлетели почти на 10%, при том, что золото или платина дорожали на 1­–2%. Ранее подобные действия инвесторов приводили к аномальной волатильности стоимости акций компаний малой и средней капитализации. Рынок драгметаллов гораздо более ликвиден и объемен, поэтому манипулятивные стратегии на нем дают сглаженный и непродолжительный эффект, отмечают эксперты.

По данным агентства Reuters, котировки серебра на мировом рынке в пятницу 29 января обновили максимум с начала года, достигнув отметки $27,64 за тройскую унцию. В последние два дня серебро уверенно растет в цене, поднимаясь на 9,5%. Во второй половине дня ажиотаж немного спал, однако рост по сравнению с закрытием среды составил 7,7%. Это существенно больше, чем изменились цены других драгоценных металлов. В частности, котировки золота за два дня выросли менее чем на 1%, платины — на 1,9%, а палладий и вовсе потерял больше 3%.

Стоимость драгоценных металлов далеко не всегда растет и снижается синхронно. В данном случае участники рынка сходятся в том, что резкое подорожание серебра вызвано ростом спекулятивных настроений частных инвесторов. Как поясняет стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sber CIB Investment Research Михаил Шейбе, в соцсетях появлялись призывы повысить цены на серебро посредством покупки акций производителей этого металла. Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов также считает, что резкий рост котировок серебра не имеет под собой фундаментальных причин «и связан с действиями группы индивидуальных инвесторов США, нацеленных на разгон котировок». Наблюдается временный шорт-сквиз, или резкая скупка активов трейдерами, игравшими ранее на понижение, для минимизации потерь, отмечает он.

На американском рынке частным инвесторам не в первый раз удается двигать биржевые цены.

В начале года ситуация с аномальными колебаниями котировок сложилась в сегменте компаний малой и средней капитализации, в частности, GameStop и AMC Entertainment Holdings, которые были популярны у хедж-фондов. Как поясняет господин Шейбе, фонды «открывали короткие позиции по таким инструментам, в частности, руководствуясь тем, что бизнес-модель эмитента, по их мнению, неэффективна». Однако в последние дни акции этих компаний аномально подорожали, поскольку пользовались повышенным спросом со стороны физлиц, которые играли против хедж-фондов (в том числе с применением опционов), координируя свои действия через соцсети Reddit и Discord.

В частности, по данным агентства Reuters, котировки GameStop и AMC Entertainment на NYSE с середины января выросли в восемь—десять раз, а их капитализация достигла $13,5 млрд и $3 млрд соответственно.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что рынок серебра небольшой в абсолютном объеме. И сильные движения по нему в истории уже были, и поводом для них являлись именно торговые и спекулятивные факторы, а не фундаментальные. Самые крупные спекуляции провели на этом рынке американские миллиардеры братья Хант в 70-е годы прошлого века. В ходе целенаправленной скупки металла и фьючерсных контрактов на его поставку им удалось к началу 1980 года поднять котировки до рекордных $52,2 за унцию — почти в девять раз больше, чем годом ранее. Однако начавшееся падение цен на металл привело к краху «серебряных королей».

Тем не менее господин Шейбе отмечает, что рынок серебра намного крупнее и ликвиднее, чем акции таких компаний, как GameStop, и из-за этого усилия розничных инвесторов не дадут столь большого эффекта. Рынок золота еще более ликвидный и сдвинуть его значительно сложнее, но на рынке работает много арбитражных стратегий, которые ориентированы на парные движения золота и серебра, так что волатильность на нем может умеренно подскочить, отмечает господин Карпунин.

Вадим Меркулов ожидает корректировку до прежнего уровня (фьючерс на серебро в коридоре $25–26 за тройскую унцию) по аналогии с тем, как случилось в ноябре 2020 года.

Впрочем, Михаил Шейбе позитивно настроен в отношении развития ситуации на рынке драгметаллов. По его словам, в этом году глобальный экономический рост, вероятно, восстановится, при этом бюджетная и денежно-кредитная политика в США по-прежнему будет довольно мягкой, что поддержит расходы и уверенность потребителей, а также поспособствует ускорению инфляции. «Это отличные условия для того, чтобы серебро и золото начали дорожать на фоне растущих инфляционных ожиданий»,— считает он.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин