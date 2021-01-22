Платина озолотилась

Котировки платины обновили четырехлетний максимум, превысив $1150 за унцию. С начала года она подорожала более чем на 8%, заметно опередив другие драгоценные металлы. Ожидание оживления мировой экономики, а также разнообразные программы чистой энергетики толкают стоимость металла вверх. По оценке экспертов, в этом году цены могут достигнуть $1,3–1,4 тыс. за унцию.

Стоимость платины на мировом рынке 21 января обновила максимум с 11 августа 2016 года. По данным Reuters, котировки поднимались на 3,8%, до $1151,5 за унцию. В целом с начала года платина подорожала более чем на 8%, только на этой неделе рост превысил 7%.

Это происходит на фоне менее устойчивого движения цен на золото и серебро. Так, стоимость золота в четверг опускалась до $17,86 тыс. за унцию, что на 0,4% ниже значений закрытия среды. Котировки серебра снижались до $25,7 за унцию. С начала недели металлы прибавили в цене 2,3% и 4,2% соответственно.

Опережающие темпы роста платины связаны с ожиданиями восстановления мировой экономики и глобальным переходом на чистую энергетику. В таких условиях растет интерес к металлу прежде всего со стороны автомобильной промышленности — платина используется в качестве автомобильных катализаторов.

В декабре продажи автомобилей в Китае выросли на 6,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Минувший месяц стал девятым подряд, хотя его темпы и замедлились по сравнению с ноябрем, когда реализация автомобилей в стране выросла на 12,6% в годовом выражении. «В 2021 году мировой автомобильный рынок может вырасти почти на 10%, достигнув близких к докризисным уровней. В крупнейшем авторынке мира — Китае — продажи автомобилей уже выше показателей 2019 года»,— отмечает старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

Усиливает давление на цены и ограничение предложения металла, особенно из ЮАР.

В среду статистическое ведомство страны сообщило, что горнодобывающая отрасль сократила производство в ноябре на 11,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Показатель снижается девять месяцев подряд, причем темпы падения были максимальными с июня. Выпуск металлов платиновой группы (платина, палладий и родий) уменьшился на 16,1%. «Немаловажное значение для рынка имеет восстановление ювелирной отрасли по всему миру, что также подстегивает цены на платину»,— отмечает директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Растет интерес к вложениям в платину и со стороны профессиональных инвесторов. По данным Bloomberg, суммарные активы платиновых ETF за три недели выросли на 1,8 тонны, до 121,5 тонны, нового исторического максимума. За последние три месяца активы таких фондов выросли почти на 8%.

«За последний год платина отставала в росте от других драгоценных металлов и сейчас недооценена относительно золота. Поэтому нельзя исключить, что часть инвестиционных фондов перекладываются из золота в платину»,— отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Об этом косвенно свидетельствуют данные по золотым ETF, активы которых снизились за неполные три месяца на 3,5%, до 3334 тонн.

В этом году цены на платину могут продолжить рост, так как инвестиционный спрос будет увеличиваться на фоне сохранения мягкой денежной политики ведущими центробанками.

«Интерес к платине может подогревать ее значительный потенциал в качестве замены палладию в катализаторах нового поколения. Также платина является перспективным элементом для водородных топливных элементов, которые многие специалисты называют будущим транспорта»,— отмечает Максим Бирюков.

По мнению Вадима Меркулова, основным риском для платины остается полный отказ автопроизводителей от производства дизельных автомобилей, так как доля мирового потребления в этой области остается достаточно высокой (более 65%). В то же время, уточняет эксперт, на фоне ограниченности редкоземельных металлов платина может получить вспомогательное назначение в микроэлектронике и прочих производствах, что может толкнуть котировки к новым высотам, до $1,3–1,4 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев