Золото взяло доллар на слабо

После почти двух недель стагнации на рынке золота цена металла вернулась к росту, увеличившись 20 января на 1,6%, до $1870 за унцию. Подъему способствуют мягкие заявления экс-главы ФРС Джанет Йеллен, которая в скором времени станет министром финансов США. При сохранении монетарных стимулов в развитых странах стоимость металла имеет все шансы превысить $2000 за унцию.

По данным Reuters, стоимость золота на спотовом рынке поднималась 20 января на 1,6%, до $1870 за тройскую унцию. Относительно минимума 18 января цена выросла на 3,3%. Дорожают и другие драгоценные металлы, причем более высокими темпами.

С начала недели серебро подорожало на 6,6%, до $25,78 за унцию, платина — на 6,1%, до $1116 за унцию, палладий — на 2%, до $2398 за унцию.

Таким образом, цены отыграли часть падения начала января. Коррекция была обусловлена ростом ставок по гособлигациям США (доходность 10-летних американских гособлигаций выросла почти на 20 б. п. до 1,1%) — инвесторы реагировали на победу демократов на выборах в Сенат в штате Джорджия, что позволило им получить большинство в обеих палатах Конгресса США.

На этом фоне повышается вероятность того, что администрация Джо Байдена примет новый пакет фискального стимулирования объемом несколько триллионов долларов. «Динамика стоимости золота сильно зависит от реальных долларовых ставок. Чем сильнее безрисковые ставки уходят в отрицательную зону, тем привлекательней выглядит золото для инвесторов как актив, и наоборот»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитал» Марк Доникян.

Восстановление цен на драгметаллы началось после выступления Джанет Йеллен. Экс-председатель ФРС США, которой предложено возглавить Минфин, призвала к продолжительному бюджетному и денежно-кредитному стимулированию американской экономики. «Традиционно "голубиная" риторика Джанет Йеллен и ее склонность к политике "слабого доллара" в среднесрочной перспективе способны если не сказаться мгновенно на росте инфляции, то раздуть стоимость отдельных классов активов. Страхуясь от обесценения собственных средств, инвесторы выбирают золото»,— отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

С начала года интерес инвесторов возвращается на рынок золота, отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. По его оценкам, приток средств в золотые ETF составил уже более $1 млрд. «В целом золото выглядит привлекательно в долгосрочной перспективе как актив для сохранения капитала»,— отмечает господин Громадин.

Монетарные стимулы, применяемые странами для поддержания экономик, будут поддерживать дальнейший рост стоимости металла. В этих условиях, как считает Евгений Миронюк, стоимость золота в течение года может превысить $2 тыс. за унцию.

Мешать подъему будет восстановление мировой экономики.

«Экономическое восстановление должно привести к росту доходности облигаций, что должно компенсировать некоторое ослабление доллара США. Поэтому наша оценка остается нейтральной»,— отмечает глава Next Generation Research банка Julius Baer Карстен Менке. По его оценкам, целевые цены на золото на горизонте трех и двенадцати месяцев составят соответственно $1850 и 1700 за унцию.

Виталий Гайдаев