В Татарстан завезли еще более 19 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Татарстан сегодня поступило 19,3 тыс. доз вакцины «Спутник V» , сообщила пресс-секретарь минздрава региона Рания Сабирова.

По ее словам, препарат развезут по прививочным пунктам, исходя из объемов листов ожидания. Вакцинацию из этой партии начнут с понедельника.

Госпожа Сабирова уточнила, что в листах ожидания прививки от Covid-19 находятся около 14 тыс. жителей республики.

Она заверила, что препарат будет поступать в регион еженедельно и власти намерены «наращивать объемы вакцинации».

По состоянию на 28 январе в регионе использовали 95,1% имевшейся вакцины в количестве более 13,4 тыс. доз.

Как сообщал «Ъ-Казань», в Татарстане рассчитывают до весны вакцинировать «Cпутником V» более 200 тыс. жителей и с учетом уже переболевших к маю иметь около 70% населения с антителами к новой коронавирусной инфекции.

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана обратилось к разработчикам отечественных вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой проверить их содержимое на халяльность.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"