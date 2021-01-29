ДУМ Татарстана попросило проверить вакцины от COVID-19 на халяльность

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана обратилось к разработчикам отечественных вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой проверить их содержимое на халяльность. Об этом сообщает РИА «Нoвости».

«Мы хотим убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам, чтобы они были во благо и чтобы они соответствовали требованию халяльности», — отметил глава комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ Татарстана Ирек Зиганшин.

По его словам, такое обращение к разработчикам вакцины вызвано «заботой о верующих», поскольку в РФ на сегодняшний день живут 25 млн мусульман. Господин Зиганшин утверждает, что в других странах верующие действуют по схожему принципу. К примеру, проверку на халяльность прошли вакцины от COVID-19 в Индонезии и Малайзии.

При этом Ирек Зиганшин допустил, что вакцины, выпускаемые центром имени Гамалеи и центром «Вектор» могут не пройти проверку. «Если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой в человека, то это тоже будет влиять на халяльность. Все, что связано со свининой, запрещено к употреблению и применению», — сказал он.

Господин Зиганшин добавил, что в случае обнаружения запрещенных исламом компонентов в вакцинах, решение о прививках будет принимать совет улемов ДУМ Татарстана.

"Ъ-Казань"