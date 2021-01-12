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Прививку ставят на поток

В Татарстане начинают всеобщую вакцинацию от Covid-19

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Власти Татарстана начинают активную прививочную кампанию против Covid-19. В регионе рассчитывают вакцинировать «Cпутником V» более 200 тыс. жителей и с учетом уже переболевших к маю иметь около 70% населения с антителами к новой коронавирусной инфекции. Это создаст в регионе коллективный иммунитет и позволит «вздохнуть», говорят в Роспотребнадзоре.


Глава управления Роспотребнадзора в Татарстане Марина Патяшина сегодня на брифинге, состоявшемся в республиканском кабмине, заявила, что в регионе «начинают широкую просветительскую работу» с целью массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Она отметила, что чиновникам предстоит преодолеть «много негатива и фейков в интернете» в отношении прививок.

Госпожа Патяшина сообщила, в что в Татарстане будут прививать «Спутником V» (разработан Центром имени Гамалеи). «ЭпиВакКорона (создана новосибирским центром «Вектор») в республику не поступала», — сказала она, пояснив, что данную вакцину решено направлять в труднодоступные регионы страны с учетом того, что она предъявляет меньше требований к ее хранению (температура +2…+8 против -18 – у «Cпутника V»).

По словам участвовавшего в брифинге первого замминистра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, к настоящему времени в регионе 170 человек полностью получили вакцину (им введены оба компонента с промежутком 21 день) и через 2-3 недели у них будет сформирован иммунитет к коронавирусу.

Всего в республике первую инъекцию сделали более 3 тыс. человек. Из них 2420 человек внесены в реестр прививок (некоторые из вакцинированных не предоставили СНИЛС, необходимый для учета). Господин Абашев отметил, что сотрудники регионального миндрава, в том числе он сам, прошли вакцинацию.

К настоящему времени Татарстан получил 12,5 тыс. доз «Спутника V», в частности, 11 января поступила партия из 5,4 тыс. доз, которую сейчас развозят по прививочным пунктам, распределяя между муниципалитетами по «подушевому принципу».

Как сообщил господин Абашев, в республике организованы 57 прививочных пунктов – в каждой из 43 центральных районных больниц и в ряде поликлиник. Замминистра отметил, что там работают «отдельные обученные люди».

«Вакцинация является добровольной и бесплатной»,— подчеркнула госпожа Патяшина, пояснив, что вакцина от Covid-19 включена в национальный календарь прививок.

Чиновники выделили три довольно обширные группы граждан, которых планируют вакцинировать в первую очередь. Среди них медработники, соцработники, студенты, работники сфер транспорта и ЖКХ, госслужащие, лица с хроническими заболеваниями, включая диабет и ожирение. Но судя по необходимости пропагандировать пользу вакцинации, очередей на прохождение процедуры нет, и в регионе готовы прививать всех желающих. Исключением является люди в возрасте до 18 лет, поскольку, как объяснили участники брифинга, результатов испытаний вакцины на этой категории пациентов нет. Также противопоказаниями могут быть некоторые заболевания.

Сам перенесенный Covid-19 к таковым не относится – перед прививкой ни у кого не будут проверят титр антител. Но как заметил господин Абашев, смысла в этой в вакцинировании не будет, поскольку у человека уже есть естественный иммунитет. Он считает разумным приходить за искусственным иммунитетом примерно через полгода после болезни. По словам медиков, сегодняшние данные позволяют говорить о том, что защитные антитетела будут действовать в организме в течение 6-8 месяцев после прививки.

Замминистра заверяет, что в регионе нацелены на оптимальное использование имеющейся вакцины: «Вакцину переводить не допускается». Он рассказал, что она расфасована по флаконы, рассчитанные для пяти пациентов. И если в течение двух часов после вскрытия бутылочки препарат не будет применен полностью, его остатки подлежат утилизации.

Исходя из представленных на брифинге данных, в общей сложности до весны в Татарстане планируют привить 203 тыс. человек. Так, в феврале в регионе медики ожидают получить 190,5 тыс. доз вакцины. Это, как полагает госпожа Патяшина, позволит к маю сформировать в республике коллективный иммунитет – когда 60-70% населения будет с антителами к Covid-19 – и «вздохнуть».

Она пояснила, что такой прогноз основан на данных исследований: в июле иммунитет был обнаружен у 31% в контрольной группе из 3 тыс. жителей республики, в сентябре – у 45%, в декабре – у 51%.

Между тем, согласно официальным данным того же Роспотребнадзора, на 12 января в Татарстане зарегистрированы лишь 14 362 случая Covid-19 на 3,89 млн человек населения республики.

Альмир Абашев настаивает на 100%-й безопасности вакцины. Он говорит, что пока не знает, какие привилегии даст наличие у привитых паспорта вакцинированного – этот вопрос, по его словам, сейчас обсуждается на федеральном уровне «концептуально». При этом но считает самым эффективным инструментом пропаганды вакцинации репортажи из «красных зон» ковидных госпиталей.

Полина Петрова


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