«Аэрофлот» сократит число международных рейсов весной

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 28 марта по 30 апреля сократит частоту регулярных международных рейсов в страны Европы и Азии. Изменения коснутся рейсов в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио и Хельсинки.

«Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы либо произведен возврат денежных средств за неиспользованный перелет в соответствии с формой оплаты и действующими правилами»,— сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Компания призвала пассажиров уточнить статус бронирования на сайте «Аэрофлота».

Напомним, 55% экспертов Всемирной туристской организации при Организации объединенных наций (ЮНВТО) ожидают, что 2021 году будет для туристической отрасли таким же, как и 2020-й, или хуже. Агентство называло минувший год худшим для туристической отрасли. В частности, число прибытий международными маршрутами в 2020 году сократилось на 1 млрд по сравнению с 2019 годом.

О состоянии туристического рынка к концу 2020 года — в материале “Ъ” «Путешествуйте вокруг своей комнаты».