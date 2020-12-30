Путешествуйте вокруг своей комнаты

Если спросить, какой бизнес больше всего пострадал от пандемии, даже рядовой обыватель наверняка ответит правильно: авиаперевозки и туризм. Но если в авиации судьба пациента еще не решена, на туристический рынок уже пришла тихая смерть. Лавина бесшумных закрытий стала одним из ключевых трендов года: агенты сворачивали бизнес и искали другую работу. Громких скандалов не было просто потому, что не было и туристов. Намного более стрессовым для отрасли станет 2021 год, грозящий банкротствами туроператоров. Для ряда игроков единственным выходом может стать консолидация.

Новогоднего чуда туристический рынок в этом году не дождался: в Ассоциации туроператоров говорят, что работу прекратили 30% турагентов, в OnlineTur.ru называют цифру 35%. И в условиях тотального ограничения передвижений на фоне пандемии это неудивительно. Удивительно, наоборот, отсутствие громких банкротств, которые рынок знал во все кризисы и даже без них. Более того, исчезновения большинства игроков россияне просто не заметили: в условиях низких объемов продаж на протяжении большей части года проблемных обязательств у бизнеса перед туристами не возникало.

Значение агентов для туристического рынка не стоит недооценивать: крупные туроператоры продают через них 90% туров, предпочитая не развивать собственную розницу. Поэтому при снятии ограничений как минимум в краткосрочной перспективе агентов может оказаться недостаточно. Впрочем, незаметно умирая, агенты так же легко возрождаются. В Альянсе туристических агентств (АТА) порог затрат для выхода на этот рынок называют околонулевым.

Намного сложнее дела обстоят у туроператоров. Формально их массового краха пока не произошло. По данным Ростуризма, в официальном реестре числятся 4,3 тыс. компаний, еще 11 — должны добавиться в ближайшее время. Падение показателя за год пока составляет всего 2,3%.

Однако чиновники и участники рынка не сомневаются, что худшие времена впереди.

О масштабе потерь можно будет судить только весной, ведь до конца 2020 года у туроператоров и гостиниц как наиболее пострадавших от пандемии отраслей действует отсрочка на уплату налогов и страховых взносов. В этом году ее постоянно продлевали, но относительно следующего года решения властей пока нет. Кроме того, 15 апреля у туроператоров наступает дедлайн по выплатам взносов в «Турпомощь», инициативы об обнулении которых пока не утверждены.

Не стоит забывать и о накопленном за пандемию «багаже»: весной возможность отсрочить обязательства по реализованным турам фактически спасла рынок, не допустив массовых банкротств. Но в следующем году бизнесу придется расплачиваться: объем обязательств в Ростуризме оценивают в 16 млрд руб.

Ситуацию усугубят минимальные продажи.

Ни одно из массовых зимних направлений пока не открыто. Турция зимой и в условиях карантинных ограничений в стране не слишком привлекает туристов, емкость Мальдив и Занзибара несопоставима с привычными для россиян в эти месяцы Таиландом и Вьетнамом. То же можно сказать и о получивших дополнительный спрос российских горнолыжных курортах.

Красноречивую оценку недавно делал АТОР, указывая, что оборот туроператоров на зарубежных направлениях на новогодние праздники достигнет не более 20% от прошлогоднего. Сложно пока прогнозировать и «раннее бронирование» на летние месяцы: традиционно туристы начинали планировать пляжный отдых уже в декабре, но понимания, какие страны будут доступны, ни у кого нет.

Наиболее сильно пострадают, очевидно, нишевые игроки, которые специализируются на конкретном направлении и не смогли оперативно перестроиться.

Так, например, уже случилось с туроператором «Русь-тур», работавшим преимущественно с Китаем: 10 декабря компания заявила о временном прекращении деятельности и была исключена из реестра.

И в отличие от агентского перезапустить туроператорский бизнес не так просто. Помимо обычных расходов на регистрацию компании и персонал потребуется потратить десятки или даже сотни миллионов рублей на предварительные контракты со средствами размещения. Работать без предоплаты отельеры обычно не готовы. Единственным выходом из сложившейся ситуации для рынка, похоже, станет слияние бизнесов и сохраняющийся тренд на монополизацию рынка.

Александра Мерцалова