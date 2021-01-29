Прокуратура и МВД пригрозили участникам акций 31 января уголовными делами

Генеральная прокуратура России заявила, что провокации и насилие со стороны участников акций протеста, которые сторонники политика Алексея Навального планируют на 31 января, будут квалифицировать как массовые беспорядки. МВД также заявило, что призывы к участиям в акциях могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

«В случае если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (массовые беспорядки.— “Ъ”)»,— передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Генпрокуратуры. Согласно УК РФ, за участие в массовых беспорядках грозит до восьми лет лишения свободы, а за их организацию — до 15 лет.

Прокуратура также отметила, что «вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность может образовать состав преступления» по ст. 150 УК РФ. Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы. Напомним, перед началом акций в поддержку господина Навального представители власти регулярно заявляли, что к участию в протестах склоняют детей.

По заявлению МВД, в регионах России в связи с распространением коронавируса действуют ограничения на массовые мероприятия. «В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность»,— передает ТАСС заявление официального представителя МВД Ирины Волк. Она отметила, что «любые насильственные действия в отношении сотрудников, невыполнение их законных требований будут пресекаться».

Последние акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января, вскоре после того, как его задержали и поместили под стражу по прибытии в Россию. В день протестов по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек. СКР возбудил как минимум 21 уголовное дело. МВД ходатайствовало о домашнем аресте брата политика Алексея Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) Любови Соболь и других оппозиционеров.

О ситуации с политиком — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».