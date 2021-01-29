В Ставрополе суд арестовал экс-координатора штаба Навального на пять суток

Промышленный суд Ставрополя арестовал на пять суток экс-координатора штаба Алексея Навального Татьяну Глинберг за анонс акции в поддержку политика 31 января. Госпожа Глинберг была задержана 28 января

До суда бывший сотрудник штаба Навального была оставлена в отделе полиции №3 Ставрополя. Судья приняла решение провести судебное заседание в здании Промышленного суда Ставрополя. Адвокат активистки Кристина Семенова заявила ходатайства о ведении протокола, участии в процессе прокурора и допросе полицейских.

В итоге Татьяне Глинберг назначили пять суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за «организацию или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Как уточнила “Ъ” адвокат активистки, согласно протоколу, составленному в отношении Татьяны Глинберг полицейскими, указано, что она провела предварительную агитацию с призывами к гражданам на участие в несанкционированном мероприятии, а также провела предварительную агитацию в Telegram-канале. Однако, по мнению защиты, протокол составлен с нарушениями, поэтому адвокаты будут обжаловать постановление суда.

Напомним, что на пять суток за организацию 23 января несанкционированного митинга (ст. 20.2 КоАП РФ) и неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) в Ессентуках был арестован председатель городской организации ветеранов Афганистана Михаил Попов.

Кроме того, 27 января в отделение полиции №3 было доставлено от 30 до 40 задержанных 23 января активистов, которых формально доставили в отдел под предлогом дачи объяснения по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Нескольким участникам шествия, которых опознали по видео- и фотосъемке, которую вели сотрудники силовых структур, выписаны протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ. В отношении как минимум одного из участников акции, проходившей в Ставрополе, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ за нападение на полицейского — молодой человек арестован. Еще одно дело возбуждено по ст. 20.6.1 КоАП за то, что участник акции был без медицинской маски.

В Пятигорске в отношении участников акции 23 января было составлено 26 протоколов об административных нарушениях, а также, согласно источнику “Ъ”, в отношении четырех участников планировалось возбудить уголовные дела по статье «хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

Об уголовных делах в отношении митингующих читайте в материале “Ъ” «Следствие подсчитало участников акций 23 января».

Александра Ларинцева, Пятигорск