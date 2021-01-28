В Ставрополе участников митинга 23 января заподозрили в обороте фальшивых денег

Об этом “Ъ” рассказал один из участников акции, Александр Лапинский, которого задерживали в субботу за видеосъемку. По его словам, в среду к нему домой явились трое сотрудников полиции в штатском, которые под предлогом того, что 19 января 2021 года ставропольской полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), задержали его «для дачи объяснений по этому делу».

В отделе полиции №3 по городу Ставрополю, куда доставили господина Лапинского, оказалось примерно от 30 до 40 человек, большую часть из которых он видел в Ленинском ОВД при первом задержании на митинге 23 января 2021 года. «Самое смешное, что всех этих людей задержали по той же причине, что и меня, якобы для дачи показаний по уголовному делу по ст. 186»,— уточнил Александр Лапинский.

По его информации, сейчас, после того как следователи несколько дней осматривали фото- и видеоматериалы, снятые на акции, они начали возбуждать дела по ст. 20.2 КоАП РФ в отношении тех, кого они смогли опознать. В отношении одного из участников акции возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ за нападение на полицейского — молодой человек арестован, а также одно дело по ст. 20.6.1 КоАП за то, что участник акции был без медицинской маски.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».

Александра Ларинцева, Пятигорск