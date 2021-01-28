В Ставрополе задержали до суда экс-координатора штаба Навального

В Ставрополе продолжаются задержания участников акции 23 января. Как стало известно “Ъ”, сегодня, 28 января, была задержана экс-координатор штаба Навального Татьяна Глинберг. По предварительной информации, ей вменяют организацию незаконного мероприятия.

Госпожу Глинберг задерживали и 23 января по дороге к месту сбора участников несанкционированного мероприятия, однако, продержав несколько часов в полиции, ее отпустили. Корреспонденту “Ъ” она тогда сообщила, что задержанных на акции в Ставрополе было несколько десятков, но всех после взятия объяснительных отпустили домой без протокола. Ссылаясь на адвокатов, она также уточнила, что протоколы могут появиться и позже.

В настоящий момент, по информации источников “Ъ”, госпожа Глинберг находится в ИВС, где ее оставили до суда. Ориентировочно суд состоится в пятницу, 29 января. Что кроме организации митинга ей собираются вменить, пока не известно. Ее телефон поставлен на автоответчик.

Ранее “Ъ” стало известно, что от 30 до 40 участников акции, которые были задержаны 23 января и отпущены без протоколов, в среду, 27 января, были вновь вызваны в полицию для дачи объяснений по делу, возбужденному еще 19 января по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Нескольким участникам шествия, которых «опознали» по видео- и фотосъемке, которую вели сотрудники силовых структур, выписаны протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ. В отношении как минимум одного из участников акции возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ за нападение на полицейского — молодой человек арестован, а также одно дело по ст. 20.6.1 КоАП за то, что участник акции был без медицинской маски.

Точные данные по количеству привлеченных за участие в субботней акции людей пока не известны. Однако в группах поддержки говорится минимум о 40 задержанных.

Александра Ларинцева, Пятигорск