Для жителей кубанских сел организуют трансфер на вакцинацию от COVID-19

Минздрав Краснодарского края разработает организованную схему подвоза жителей региона в пункты вакцинации сельское местности. Такое поручение губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал министру здравоохранения региона Евгению Филиппову.

По его словам, особое внимание планируется уделить людям пожилого возраста.

«Есть обращения, что люди долго ждут своей очереди на вакцинацию. Жителям хуторов и станиц приходится ехать на прививку в районный центр. Для многих это проблематично, особенно для пожилых», – написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он также заявил о необходимости наладить систему информирования жителей региона о наличии вакцины в том или ином медучреждении. Губернатор подчеркнул, что не должно возникать ситуаций, когда желающие поставить прививку приезжают в больницу, а им говорят, что вакцины нет.

Кроме того, господин Кондратьев обратил внимание, что среди жителей региона востребованы мобильные пункты вакцинации, поручив увеличить их количество.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 27 января сообщалось, что медицинские учреждения Краснодарского края получили еще 17 тыс. доз вакцины от COVID-19. Общее количество полученной вакцины на Кубани достигло 40 тыс. доз. Всего прививки в крае поставили уже 21,3 тыс. человек, среди них полный курс прошли более 7 тыс. человек.

По данным на 22 января 2021 года заявки на прививку подали около 23 тыс. жителей Краснодарского края.

Вакцинация проводится в медучреждениях края, а также в мобильных пунктах, расположенных на территории Краснодара. 26 января в краевом центре начал работу уже четвертый такой пункт: он расположен в Центре медицинской профилактики, расположенном на ул. Трамвайной 5. Кроме того, они работают на Главной городской площади Краснодара, а также возле ТРЦ «Красная Площадь» и в самом торгово-развлекательном центре.

Алексей Белянин