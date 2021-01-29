Игорь Алтушкин пожертвовал 1,2 млн рублей семьям погибших при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Председатель Фонда святой Екатерины, основной акционер РМК Игорь Алтушкин оказал материальную поддержку семьям погибших в пожаре на ул. Рассветной, 7 в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Фонда святой Екатерины.

«За прошедшие две недели мы встретились с каждой семьей, в которой произошла трагедия. В ручном режиме решили все сложные бытовые и финансовые проблемы»,— сказала заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

Помимо этого, господин Алтушкин оплатит ремонт подъезда дома. Строители заменят окна, очистят стены и потолки от копоти, отштукатурят и покрасят их, восстановит перила и технический этаж, который выходит на крышу. Ремонт рассчитывают закончить в течение двух-трех недель, говорится в сообщении фонда.

Напомним, пожар произошел ночью 12 января в микрорайоне ЖБИ. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жильцов одной из квартир. Площадь пожара составил 30 кв. м. В результате погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

По словам временно исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексея Орлова, семья, в квартире которой произошел пожар, по предварительным данным, считалась неблагополучной. Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту пожара. Позднее власти Екатеринбурга пообещали выплатить семьям погибших материальную помощь в размере 100 тыс. руб.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ-Урал” «Следствие охватил пожар»

Михаил Мананников