Власти Екатеринбурга выплатят по 100 тыс. рублей семьям погибших при пожаре в жилом доме

Власти Екатеринбурга выплатят материальную помощь семьям погибших при пожаре в многоквартирном доме, который произошел ночью 12 января. Размер выплаты составит 100 тыс. руб., деньги выделят из муниципального бюджета, пишет ТАСС со ссылкой на врио мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

«Такого не было никогда, это неординарная ситуация, массовая гибель людей. Без помощи и поддержки оставить дело нельзя. Всего из резервного фонда муниципалитета выделено 800 тыс. руб.»,— сообщил господин Орлов. Он добавил, что сейчас в доме ведутся работы по восстановлению подъезда, в котором произошел пожар.

Напомним, пожар произошел ночью 12 января в девятиэтажном доме на улице Рассветная, 7 в микрорайоне ЖБИ. Площадь пожара составила 30 кв. м. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жильцов одной из квартир. Из дома было эвакуировано 90 человек, в том числе девять детей.

В результате пожара погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Позднее Алексей Орлов отметил, что семья женщины, в квартире которой произошел пожар, по предварительным данным, считалась неблагополучной. Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту пожара.

Подробнее о произошедшем — в материале “Ъ-Урал” «Следствие охватил пожар»