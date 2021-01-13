Следствие охватил пожар

СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли восемь человек. По предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с огнем жильцов одной из неблагополучных квартир. В МЧС считают, жертв могло быть меньше, если бы некоторые погибшие не пытались покинуть дом самостоятельно.



Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту пожара в девятиэтажном доме по Рассветной улице, 7, в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге, в котором в ночь на 12 января погибли восемь человек, включая семилетнего ребенка.

Сообщение о пожаре поступило в 02:58 местного времени. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные прибыли на место в течение пяти минут. В момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, а в подъезде по всем этажам было плотное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей. Маски дыхательных аппаратов понадобились 52 жильцам. Эвакуированных временно разместили на базе гимназии №176. Позже губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить пострадавших жильем из маневренного фонда.

Площадь пожара составила 30 кв. м, распространения огня за пределы квартиры спасатели не допустили. «В 03:50 пожар был локализован, 04:06 открытое горение ликвидировано. В тушении пожара задействованы девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. На месте пожара развернут оперативный штаб»,— подчеркнули в пресс-службе. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жильцов одной из квартир.

Во время пожара от отравления угарным газом погибли восемь человек, проживавших на втором, пятом и девятом этажах. Одна из погибших, Наталья 1982 года рождения, сообщила о происшествии в Twitter. «Я с ребенком взаперти. Квартира внизу горит, задыхаемся. 9-й этаж, умираем»,— писала женщина и просила подписчиков вызвать спасателей. Ее дочь 2013 года рождения умерла по дороге в больницу. Позже Twitter удалил аккаунт женщины.

Скончалась и хозяйка квартиры, в которой начался пожар, Лора 1976 года рождения. По данным портала Е1, ее 17-летний сын госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу №9 с отравлением угарным газом и ожогами I и II степени коленной области и обеих стоп.

В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что в квартире Лоры использовались горелки, что и могло стать причиной возгорания. Также в ней было обнаружено много окурков. Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что квартира из-за долгов была отключена от электричества, из-за чего ее жильцы были вынуждены пользоваться свечами.

Временно осуществляющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что семья женщины, по предварительным данным, считалась неблагополучной. «К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир. В доме тепло не выключали. Сейчас обесточен только один подъезд, где произошел инцидент. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим»,— добавил он. На оперативном совещании с городскими службами господин Орлов распорядился оказать семьям погибших материальную помощь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что погибшие, проживавшие на пятом и девятом этажах, могли спастись, если бы дождались спасателей и не стали бы пытаться покинуть дом самостоятельно.

После пожара следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Тела умерших направлены для проведения судебной медицинской экспертизы в целях выяснения давности и точной причины смерти. В данный момент сотрудники СКР совместно с полицией и МЧС выясняют очаг и причину возгорания.

Управляющая компания «Радомир-инвест» заявила, что дом находился в удовлетворительном состоянии. «Дом находится в нормальном, удовлетворительном состоянии. Проблем по нему не было»,— сообщили в пресс-службе компании.

Илья Смирнов