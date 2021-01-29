Арестован координатор нижегородского штаба Навального

Координатора нижегородского штаба Алексея Навального Романа Трегубова арестовали на пять суток. По сообщению штаба, он арестован за организацию митинга, проведение которого запланировано на 31 января.

Роман Трегубов был задержан 28 января. Его адвокат Александр Караваев сообщал, что господин Трегубов был задержан по уголовному делу о нарушении санитарно-эпедемиологических норм, по которому он проходит в качестве свидетеля. В Канавинском районном отделении полиции на него составили протокол за организацию несанкционированного публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) из-за того, что на официальных страницах штаба в социальных сетях были размещены призывы к нижегородцам прийти на митинг.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, ранее полиция задерживала Романа Трегубова перед всероссийской акцией в поддержку Алексея Навального 23 января. Суд оштрафовал его на 25 тыс. руб. за организацию публичного мероприятия без уведомления властей (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). В акции протеста участвовали несколько тысяч нижегородцев, полиция задержала более 90 человек. На 31 января запланирована вторая акция. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предостерег граждан от участия в митинге, так как он не санкционирован, а его организаторы «осознанно идут на нарушение закона».

Андрей Репин