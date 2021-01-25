Суды штрафуют нижегородцев после акции в поддержку Навального

После субботней акции в поддержку Алексея Навального суды начали рассматривать административные дела в отношении участников и организаторов митинга. Координатора местного штаба Навального Романа Трегубова оперативники в штатском еще перед началом мероприятия отвезли в отделение полиции Московского района. Там, рассказал “Ъ-Приволжье” господин Трегубов, он провел почти весь день до окончания акции, а затем его доставили в Московский райсуд, который оштрафовал его на 25 тыс. руб. за организацию публичного мероприятия без уведомления властей (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Решение суда оппозиционер намерен обжаловать.

По этой же статье на 20 тыс. руб. Канавинский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал активистку Наталью Резонтову, задержанную на центральной улице Большой Покровской в районе 17:00. Она уточнила, что нарушением полиция сочла перепост в социальной сети информации штаба Навального о предстоящей акции.

В полиции до понедельника продержали нижегородского активиста Григория Тифанюка, задержанного на шествии с мегафоном, а активистку Марию Гарайс отпустили из полиции без составления протокола.

В минувшие выходные многие адвокаты не могли пробиться к задержанным, рассказал в соцсетях координатор правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Это подтвердил и руководитель Комитета против пыток, член общественного совета при президенте РФ Игорь Каляпин, проверивший как член Общественной наблюдательной комиссии несколько отделений полиции. Господин Каляпин рассказал “Ъ-Приволжье”, что в некоторых отделениях вводили план «Крепость» и не пускали адвокатов, нарушая конституционное право граждан на защиту. Несмотря на то, что бойцы ОМОН задерживали нижегородцев по одному им понятному принципу, жалоб на превышение полномочий полицейскими в Комитет против пыток не поступало, подчеркнул Игорь Каляпин.

Напомним, в акции в поддержку Алексея Навального участвовали несколько тысяч нижегородцев. По последним данным ОВД-Инфо, полиция задержала 91 нижегородца.

Роман Рыскаль