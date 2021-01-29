Кремль: вопроса о вхождения Донбасса в состав России нет в повестке

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во время выступления на форуме «Русский Донбасс» призвала Россию «забрать Донбасс домой».

Во время пресс-колла Дмитрия Пескова попросили прокомментировать это заявление и задали вопрос о том, при каких условиях Россия готова включить в свой состав Донбасс. «Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (присоединения Донбасса к России.— “Ъ”) на повестке дня не стоит»,— сказал господин Песков. Он добавил, что госпожа Симоньян является медиаменеджером и журналистом и не может представлять официальную позиции России по этому вопросу.

«Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских»,— сказал он.

27 января политические советники лидеров «нормандской четверки» в формате видеоконференции провели переговоры по Донбассу. Стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира в регионе. Предыдущие переговоры советников прошли 12 января в Берлине. Как тогда заявлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, на встрече советники не смогли прийти к соглашению по основным вопросам.