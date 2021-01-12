Козак: советники «нормандской четверки» не договорились ни по одному вопросу

Глава российской делегации на переговорах «нормандской четверки», замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак сказал, что в ходе встречи в Берлине советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам. Очередные переговоры состоялись сегодня, 12 января.

По его словам, советники провели откровенный и полезный разговор, но «похвастаться нечем». «Найти окончательные решения не удалось. Договорились, что будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта»,— сказал господин Козак (цитата по ТАСС).

Следующие переговоры пройдут в течение двух недель, сообщил он. Господин Козак отметил, что не ожидает от Киева попыток решить конфликт на Донбассе силовым путем.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве «золотой мост» для выхода из донбасского конфликта. По его словам, урегулирование не продвигается, потому что Россия не прекращает боевые действия. Москва винит в затягивании конфликта Киев.

О стратегии России на украинском направлении — в материале “Ъ” «"Отношения с Киевом останутся в состоянии глубокой заморозки"».