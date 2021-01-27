Советники лидеров «нормандской четверки» обсудили обстановку в Донбассе

Политические советники лидеров «нормандской четверки» в формате видеоконференции провели переговоры по ситуации в Донбассе. Как сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, стороны условились продолжать консультации.

«Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе»,— говорится в сообщении. Были ли достигнуты какие-то договоренности в ходе встречи, пресс-служба украинского президента не уточнила.

Предыдущие переговоры советников прошли 12 января в Берлине. Как тогда заявлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, на встрече советники не смогли прийти к соглашению по основным вопросам.

О перспективах переговоров — в материале “Ъ” «Бесконтактная минская группа».