Новые штаммы COVID-19 шагают по Европе

Британский штамм коронавируса обнаружили в 33 европейских странах. Однако в России, по заявлениям властей, он не распространяется. Помимо британского штамма в 16 странах Европы обнаружена и южноафриканская версия COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. На фоне роста смертности Великобритания продлила до 8 марта общенациональный карантин. А власти Франции намерены в ближайшие дни объявить третий по счету локдаун. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране не выявили распространения британского штамма. Она также предположила, что в этом году власти могут отменить масочный режим. Почему в Европе ждут третью волну пандемии, а в России, как уверяют власти, в марте заболеваемость пойдет на спад? Разбирался Александр Рассохин.

Ожидалось, что еще в среду президент Франции Эмманюэль Макрон должен был объявить о новом, уже третьем по счету, локдауне. Однако в последний момент обращение главы государства отменили. Предполагается, что до 1 февраля Макрон сообщит о том, какими будут новые ограничения, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова. По ее словам, французы смирились с новым локдауном и ждут прихода третьей волны пандемии.

«Мы сейчас, скорее всего, выходим на уровни, которые видели в октябре. Тот уровень, который предшествовал второму локдауну.

Скорее всего, третий будет неизбежным.

Будет ли он таким же, как осенью, с работающими школами, активными поездками людей на работу, или же он будет более строгим, похожим на то, что мы уже пережили весной. Заразившихся становится больше. Неизвестно течение этой новой болезни, приведет ли она к большему количеству смертей»,— отметила Дарья Злотникова.

Показатели заболеваемости во Франции резко пошли вверх после рождественских праздников и по одной версии, это связано с распространением более заразного британского штамма коронавируса.

В самой же Великобритании с 7 ноября количество новых случаев заразившихся снижается, но при этом неуклонно растет смертность. На этом фоне премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о продлении общенационального карантина до 8 марта. Только тогда власти могут начать снимать ограничения, и то лишь открыв школы, рассказал житель Лондона Андрей Сидельников: «Работают только продовольственные магазины и аптеки, и общественный транспорт. Можно выходить по тем или иным исключениям, делам. На спорт, на прогулки, в гости ходить нельзя. Давно уже ничего не работает. Будет список из 22 стран, из которых люди смогут прилетать, независимо от того, есть у них гражданство Великобритании, они будут обязаны пройти самоизоляцию в специально отведенных каких-то отелях за свой счет. Сейчас фиксируется повышенное количество смертей. Цифры достаточно пугающие. Многие говорят, что британский штамм намного опаснее именно по летальному исходу».

При этом, если во Франции только ожидают прихода третьей волны пандемии, то в Великобритании и, например, в Испании, где 28 января выявили более 40 тыс. новых заразившихся, говорят, что очередная вспышка уже наступила.

В России же заболеваемость с декабря идет на спад, преодолев отметку в 20 тыс. инфицированных в день. Власти даже заявили, что ситуация стабилизируется. С чем это связано?

Генетик Кирилл Волков сомневается в объективности этих данных. Так, например, по его словам, в стране стали меньше делать тестов. Поэтому он предлагает ориентироваться на уровень смертности.

«По смертности видно, что у нас не только не падает, даже растет. Причем, это только те смерти, где первопричиной является COVID-19. А вот о смертях с COVID-19 вроде бы нам не сообщают. Хотя, действительно, немножко освобождаются больницы. Мне кажется, единственное, с чем это может быть связано, это с длительными каникулами.

Я как биолог не вижу, что такого у нас особенного, что подавляет вирус и не подавляет в других странах.

Может быть, наш русский мороз, но, извините, уже неделю стоит оттепель»,— отметил эксперт.

О том, что в Россию третья волна пандемии придет в начале весны, эпидемиологи предупреждали еще в декабре. Однако в Роспотребнадзоре на этой неделе предсказали, что заболеваемость в марте, наоборот, пойдет на спад. При этом, по словам главы ведомства Анны Поповой, распространение британского штамма в России пока не выявили и зафиксирован только один случай заражения им.

Впрочем, профессор Ратгерского университета Константин Северинов не сомневается, что третья волна неминуемо захлестнет страну следом за Европой. Причин, почему этого может не произойти, он не видит.

«Самое удобное и правдоподобное объяснение, что мы богом спасаемая страна и поэтому на нас это не действует. Нам не нужны для этого английские варианты, потому что точно такие же варианты, описанные в России, возникают сами по себе. Когда везде пожар, говорить, что у нас хорошо, это приятно. И, может быть, это, действительно, так, но мне все-таки кажется, что с неизбежностью цифры пойдут вверх»,— сказал Константин Северинов.

Оптимизм российских властей отчасти объясняется начавшейся в стране массовой вакцинацией. Однако, например, в Москве к настоящему моменту прививку сделали всего 320 тыс. горожан. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что третья волна пандемии может наступить в России еще до начала весны. И снятие властями ограничений только ускорит ее приход.