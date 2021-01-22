Европа усиливает защиту

Ситуация с коронавирусом в Европе остается сложной, а местные власти продлевают локдауны. Судя по статистике, крупнейшие европейские страны остаются в десятке мировых лидеров по ежедневному приросту новых случаев заболевания. Например, в Великобритании за последние сутки выявили почти 38 тыс. заразившихся. В стране в начале января ввели национальный карантин — сейчас там не работают школы, покидать жилье можно только для выхода за продуктами, чтобы посетить врача или заняться спортом. При этом власти не стали называть даже примерную дату завершения такого режима.

22 января местный кабмин предложил ввести выплату примерно в $700 тем, кто сидит дома из-за положительного теста на инфекцию. Тем не менее люди уже устали соблюдать ограничения, отмечает житель Лондона Дмитрий Гололобов: «Многие не соблюдают правила, гуляют по паркам, но вряд ли это оказывает существенное влияние. Власти отметили, что какие-то ограничения, возможно, будут пересмотрены в середине февраля. Но это может перейти на середину марта, а потом и на апрель.

Все устали, никто не понимает, когда это кончится.

Тем не менее люди нашли какие-то новые хобби, стали больше читать, учиться, у нас популярны онлайн-курсы, индустрия компьютерных игр сильно возросла. Выплаты людям, которые вынуждены сидеть дома без работы, продлены до марта. Как будет дальше, не знаю. У Великобритании огромный долг, она пытается его как-то менеджировать, что-то с этим сделать, но после марта надо будет решать, какие дальнейшие шаги предпринимать».

Режим комендантского час сохраняется в Испании — там за последние сутки выявили около 44 тыс. новых случаев заболевания. Во Франции комендантский час даже ужесточили — теперь местные жители должны добираться домой до 18.00 и оставаться там до 06.00. В Германии всю последнюю неделю ежедневно выявляют в среднем по 13,5 тыс. новых заразившихся. С середины декабря как минимум до 14 февраля в стране закрыты школы, рестораны и большая часть магазинов. И требования продолжают ужесточать, рассказывает жительница Берлина Вера Скоклева: «Некоторые поддерживают карантинные меры, а некоторые категорически против. Дети не могут нормально учиться уже год. Из-за введения удаленной работы и учебы все постоянно находятся в квартире, — это, конечно, еще больший стресс, чем возможность заболеть коронавирусом. С 3 ноября не работают все музеи, галереи и рестораны, а также некоторые магазины. Многих это тоже приводит к большому эмоциональному перенапряжению. Можно встречаться только двум людям из двух домохозяйств, и то это зависит от земли: в Мюнхене более жесткие карантинные меры.

Хуже всего дела обстоят в Нижней Саксонии, Лейпциге. Горожанам действительно нельзя выезжать дальше 15 км от дома. Кроме того, вводят новые категории масок, которые нужно будет носить, — FFP2 — это респираторы, иначе будут штрафовать. Но все равно кто-то нарушает, встречается с друзьями за закрытыми дверями, чтобы никто не видел и не слышал.

Если у граждан Германии вообще нет денег на счету, они потеряли работу, не знают, чем в следующем месяце заплатить за квартиру, они садятся на так называемый social: им оплачивают квартиру, страховку и дают на мелкие расходы около €400 в месяц.

В этом плане Германия — самая лучшая страна мира. Что касается бизнеса, везде по-разному. Конечно, все зависит от земли. €5 тыс., скорее всего, многим не нужно будет возвращать, если это маленькое ИП. Если сумма выше, скорее всего, будут возвращать, если не смогут подтвердить, что они эти деньги используют для поддержания бизнеса».

Как минимум до 7 февраля карантинные меры продлили в Дании и Австрии — там открыты только продуктовые супермаркеты и аптеки, большинство людей учатся и работают из дома. В Ирландии действуют ограничения наивысшего уровня — жителям запрещено выходить из дома без уважительной причины, а в чужую квартиру могут приходить только няни и сиделки. А в Португалии на прошлой неделе власти объявили о начале уже третьей волны пандемии в стране, и ввели полный локдаун как минимум на месяц. Впрочем, местные жители пока не спешат унывать, объясняет жительница Лиссабона Марина Голуб:

«Может быть, для властей это и третья волна, но для нас она вторая. Власти наобещали, что будут поддерживать, вышли заметки, что самозанятым будет предоставляться какая-то помощь, но рассчитываться она будет очень индивидуально — от €50 до €400 в зависимости от каждого конкретного случая. Когда можно будет подать заявку, пока не совсем понятно. На что конкретно, на сколько времени и прочее, громко не оглашается. Люди здесь справляются лучше, чем в других странах. Все же в Португалии больше солнца, температура чуть выше, качественная еда и очень хорошие винные изделия. Кому-то не так легко живется, кто-то все-таки переживает.

Понятно, что раньше марта ничего 100% не изменится, никакой нормальной жизни не будет.

Мы начинаем вспоминать, какие настольные игры существуют. Нам можно выходить на улицу, гулять с собаками, выходить в парки. В городах Порту, Эйрише вблизи Лиссабона перекрыли набережные, чтобы люди туда не шли гулять, потому что многие проводили время именно на океаническом побережье».

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Впрочем, в некоторых европейских странах власти все же пошли на смягчение карантинных мер. Например, с 25 января жесткий локдаун завершится на Украине, власти обещают вернуть адаптивную систему ограничений. Кроме того, в Греции остается в силе комендантский час, зато заработали детские сады и школы. К очным занятиям вернулись старшеклассники в Италии, несмотря на то что в части регионов закрыто все, кроме магазинов первой необходимости.

Ульяна Миненкова