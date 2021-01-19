Коронавирус идет в деревню Эпидпроцесс стабилизируется, но все больше зараженных выявляют в сельской местности

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявили об улучшении эпидемиологической ситуации в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 66 регионов, в том числе Москва, вступили в стадию стабилизации. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о снижении новых случаев коронавируса на 30% в сравнении с предновогодним периодом. Вместе с тем в Роспотребнадзоре заявили, что чаще стали выявлять вирус в сельской местности.

О стабилизации эпидемиологического процесса в России сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на прошедшем 19 января заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем распространение заболевания, «хоть и на менее высоких цифрах», продолжается. Глава ведомства уточнила, что в 83 регионах страны, за исключением Санкт-Петербурга и Крыма, темп прироста заболеваемости составил менее единицы. В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в семи субъектах — стадия снижения, в 13 — стадия «продолжающегося роста» (отметим, что госпожа Попова суммарно называет 86 субъектов, хотя в России их 85 — “Ъ”). Анна Попова обратила внимание: больше новых случаев заболевания фиксируют в сельских поселениях.

«Именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски»,— сказала глава Роспотребнадзора.

О снижении числа пациентов с коронавирусом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Общее количество пациентов, находящихся на лечении, снизилось на 6,6% — как в стационарных, так и амбулаторных условиях, но цифра остается большой: чуть больше 1 млн человек»,— сказал господин Мурашко в ходе заседания. Руководитель Минздрава также отметил, что в стране свободно 25% коечного фонда для пациентов с COVID-19.

О ситуации в Москве рассказал мэр Сергей Собянин. Новых случаев заболеваний, по его словам, в столице стало меньше на 30% по сравнению с предновогодним периодом, а госпитализаций — на 18%. 40% свободного коечного фонда мэр назвал «мощным запасом», который позволит «чувствовать себя уверенно в ближайшее недели и месяцы».

Господин Собянин также сообщил о ходе вакцинации в Москве. По его словам, первую прививку сделали уже более 200 тыс. человек, около половины из них — жители пожилого возраста.

Мэр добавил, что в понедельник, 18 января, был побит рекорд по числу желающих привиться — 25 тыс. заявок за сутки.

При этом в ряде регионов, например в Свердловской и Челябинской областях, власти вынуждены приостановить вакцинацию в ожидании новых поставок препарата. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи координационного совета назвал обеспечение производства вакцины в достаточном объеме «первостепенной задачей». «Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции»,— подчеркнул премьер.

Наталья Костарнова