Novavax заявила об эффективности вакцины от COVID-19 около 90%

Американская биотехнологическая компания Novavax сообщила, что по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила 89,3%. В испытаниях участвовали более 15 тыс. человек от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

«Novavax, биотехнологическая компания, разрабатывающая вакцины следующего поколения от серьезных инфекционных болезней, сегодня объявила, что NVX-CoV2373, кандидат на вакцину против COVID-19, по итогам третьей фазы клинических испытаний, проводимых в Великобритании, показала эффективность 89,3%»,— сообщается на сайте разработчика.

Вакцина от Novavax требует более простых условий перевозки и хранения, чем вакцина от Pfizer. Вакцина от Pfizer требует хранения при температуре ниже –70°С, а в холодильнике при температуре 1–6°С может храниться только сутки, вакцина от Novavax может постоянно храниться при температуре 2–8°С. В июле 2020 года правительство США выделило Novavax $1,6 млрд на разработку вакцины.