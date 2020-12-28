Novavax начала в США третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Novavax сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины против COVID-19 в США и Мексике. Компания отметила, что по итогам первых двух фаз был зафиксирован устойчивый иммунный ответ на коронавирус и формирование антител.

В третьей фазе испытаний примут участие около 30 тыс. человек в 115 городах США и Мексики, вакцину получат две трети участников, остальные получат плацебо. 25% испытуемых будут в возрасте от 65 лет, по меньшей мере 15% — афроамериканцы, 10–20% — латиноамериканцы, 1–2% — североамериканские индейцы. Novavaх уже проводит третью фазу испытаний вакцины в Великобритании, она началась 30 ноября. Вторую фазу испытаний компания проводит в Австралии и Южной Америке.

Novavax стала уже пятой компанией, начавшей в США третью фазу испытаний вакцины от COVID-19. Ранее об этом сообщили Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Впрочем, специалисты отмечают, что вакцина от Novavax требует гораздо более простых условий перевозки и хранения, чем вакцина от Pfizer, которую власти США уже сертифицировали и начали применять. Если вакцина от Pfizer требует хранения при очень низких температурах (–70 °С), а в обычном холодильнике при температуре 1–6 °С может храниться лишь сутки, то вакцина от Novavax может постоянно храниться при температуре 2–8 °С.

Евгений Хвостик