По СТСтвенной надобности

МВД доработало законопроект, позволяющий ГИБДД приостанавливать действие диагностической карты неисправных транспортных средств и изымать у водителей свидетельства о регистрации (СТС). Уточняется, что новый запрет будет применяться «незамедлительно» после выявления нарушений. Инспекторы, по сути, получат право направлять водителей на «неограниченное количество внеочередных ТО», считают эксперты, и каждый раз за это придется платить.

“Ъ” ознакомился с новой версией поправок к законам «О безопасности дорожного движения» и «О техническом осмотре», которые МВД доработало по итогам обсуждений в рамках «регуляторной гильотины». Первая редакция полицейским ведомством была представлена в конце 2020 года (см. “Ъ” от 7 декабря). Суть поправок сводилась к тому, что инспекторы смогут приостанавливать действие диагностических карт (необходимы для получения ОСАГО) через процедуру «запрещение эксплуатации транспортных средств» при наличии выявленных неисправностей транспортного средства. Если в течение 72 часов поломка не устранена, изымается СТС.

В новой редакции уточнено, что эксплуатация неисправного автомобиля будет запрещаться «незамедлительно», за исключением случаев, когда ремонт можно произвести на месте.

К примеру, перегоревшую лампу можно будет поменять, пока инспектор пишет протокол по ст. 12.5 КоАП (штраф 500 руб.). В этом случае процедура «запрета эксплуатации» не применяется. Изначально МВД планировало установить в законе запрет движения при неисправных тормозах, рулевом управлении, неработающих фарах ночью и неработающих дворниках в дождь. Однако такой запрет есть и сегодня в ПДД и КоАП. В новой редакции дублировать его не стали. При неисправных рулевом управлении, тормозах или сцепном устройстве автопоезда, как и сейчас, помимо штрафа будет применяться еще и эвакуация транспортного средства на спецстоянку (предусмотрено ст. 27.13 КоАП).

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Владельцу отводится 72 часа на ремонт и прохождение «внеочередного техосмотра». Если проверка проведена в срок, данные от оператора ТО автоматически будут переданы в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. После этого запрет снимается, и машина допускается к движению «незамедлительно» (этой фразы не было в первой редакции).

Если по истечении трех суток техосмотр не пройден, инспекторы изымают у водителя СТС: порядок изъятия будет закреплен постановлением правительства.

Инспектор в течение суток с момента наложения запрета должен внести соответствующие данные в ЕАИСТО (раньше срока не было).

Доработанный документ будет направлен в правительство. Перечень неисправностей, при которых будет применяться процедура, опишут в приложении к ПДД. Мелкие нарушения, следует из пояснительной записки к законопроекту, к примеру отсутствие аптечки, неисправные противотуманные фары или стояночные огни, отсутствие опознавательных знаков («Перевозка детей», «Крупногабаритный груз» и т. д.), туда не войдут. На подготовку подзаконных актов МВД возьмет полгода после вступления в силу закона.

Участие в процедуре подтверждения устранения неисправностей — «большое подспорье» для операторов ТО, считает председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов, но, добавляет он, многое зависит от тарифов.

Сегодня, напоминает эксперт, цены рассчитываются на основании устаревшей и не устраивающей рынок методики 2012 года. Федеральная антимонопольная служба с июля 2020 года обещает разработать новую, но документ до сих пор не представлен. «Сам по себе механизм проверки на дорогах, запрета эксплуатации, внеочередного ТО, изъятия СТС позитивно скажется и на безопасности движения»,— считает господин Ахъядов. При этом, продолжает он, нужно продумать механизм на тот случай, если при внеочередном ТО (проверке того, что уже ремонтировали) техэксперт выявит другие неисправности, из-за которых также возможен запрет эксплуатации, у оператора должно быть право приостанавливать действие карты и отправлять машину на ремонт.

Против законопроекта выступает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков АСМАП (президентом является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев). Для проверки неисправностей, как правило, нужны «контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения», пишет организация в своем заключении. Оснастить инспекторов «набором такого оборудования практически нереализуемо при проведении контроля непосредственно на дороге», считают в АСМАП, это потребует «существенных финансовых затрат».

По сути, сказано в заключении, вводится возможность проведения «неограниченного количества» внеочередных ТО, причем каждый раз платного, что «приведет к дополнительным финансовым затратам и негативно отразится на транспортных компаниях».

Предлагаемая МВД система тесно связана с масштабной реформой ТО, которая заработает с 1 марта этого года. К этому моменту МВД должно полностью перезапустить ЕАИСТО (в нее вложено 80 млн руб.): получить диагностическую карту будет невозможно без передачи в ЕАИСТО фотографий машины, приехавшей на проверку, с координатами. Сама карта станет электронной и будет подписана усиленной квалифицированной подписью.

Иван Буранов