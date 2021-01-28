После митингов 23 января на Кубани 33 человека оштрафовали и 47 арестовали

В Краснодарском крае после проведения несанкционированных акций протеста в поддержку Алексея Навального оштрафовали 33 человека. Общая сумма взысканий составила 323,5 тыс. руб., сообщили “Ъ-Кубань” в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Данные приводятся по итогам уже рассмотренных судебных дел о привлечении к административной ответственности.

Еще в отношении 47 участников протестов был применен административный арест, обязательные работы назначили одному человеку. По данным краевого ГУ МВД, митингующих привлекали к ответственности за организацию несанкционированных акций, совершение мелкого хулиганства, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 24 января правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара Владимира Егорова. Его подозревают в хулиганстве по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. "б", ч. 1 ст. 213 УК РФ). В ходе мероприятия Владимир Егоров забрался на памятник кубанским казакам, установленный у здания администрации Краснодарского края и показал протестующим голый зад. Ему также назначили 10 суток административного ареста за организацию и проведение несанкционированного мероприятия.

Кроме того, сообщили в ГУ МВД Кубани, был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками отличия») в отношении студента второго курса КубГТУ Руслана Агаркова, который разместил видеоролик в социальной сети TikTok, по мнению полиции, порочащий, честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходили по всей стране 23 января. На Кубани они состоялись в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Геленджике и других городах.

О том, как проходили акции протеста, читайте в материале “Ъ-Кубань” «На Кубани спокойно отнеслись к акциям в поддержку Навального»

Алексей Белянин