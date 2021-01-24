В Краснодаре на показавшего голый зад протестующего завели уголовное дело

Правоохранительные органы после несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара Владимира Егорова. Его подозревают в хулиганстве по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. "б", ч. 1 ст. 213 УК РФ), рассказал “Ъ-Кубань” адвокат Алексей Аванесян.

По словам защитника, 24 января 2021 года Ленинский районный суд Краснодара назначил Егорову 10 суток административного ареста за организацию и проведение несанкционированного мероприятия.

«Арест был назначен по надуманным основаниям – до решения вопроса об избрании меры пресечения по уголовному делу. Владимир признает, что совершил глупый поступок и уже публично за него извинился. Сообщил сегодня в суде, что готов понести наказание за административное хулиганство, а не за натянутую "уголовку"», – комментирует господин Аванесян.

Владимир Егоров был участником акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей в Краснодаре 23 января 2021 года. В ходе мероприятия он забрался на памятник кубанским казакам, установленный у здания администрации Краснодарского края и показал протестующим голый зад. Вечером того же дня Кубанское казачье войско заявило, что намерено обратиться в правоохранительные органы по факту надругательства над монументом, назвав произошедшее актом вандализма.

Алексей Белянин