Пандемия коррупции

Коррупция усугубила и без того непростой 2020 год, прожитый миром в условиях пандемии COVID-19. Она не только «ставит под угрозу глобальную борьбу с коронавирусом, но и способствует продолжающемуся кризису демократии». Такой вывод делает в своем докладе об уровне коррупции в мире международная организация Transparency International.

Международная организация Transparency International (TI, российское представительство организации признано Минюстом РФ иностранным агентом) представила ежегодный Индекс восприятия коррупции, который на этот раз выходит за рамки традиционного анализа уровня коррупции в государственном секторе различных стран. Учитывая условия, в которых мир прожил весь 2020 год, эксперты Transparency International проанализировали влияние коррупции на системы здравоохранения и ее последствия для борьбы с кризисной ситуацией в разных странах.

Оказалось, что чем ниже в стране уровень коррупции, тем эффективнее она справляется с вызовами пандемии.

Как и в прошлые годы в индексе рассматривается ситуация с коррупцией в госсекторе 180 стран с позиции предпринимателей и экспертов по каждой из них. Результаты оцениваются в баллах от 0 до 100. Чем выше балл, тем ниже уровень коррупции. Как отмечают в TI, в 2020 году две трети стран, входящих в индекс, набрали менее 50 баллов, и поэтому средний балл составил всего 43. Многие страны за последние почти десять лет совершенно не улучшили ситуацию с коррупцией, и много таких, которые ее ухудшили.

Традиционно в первой десятке индекса большинство составляют страны ЕС и Западной Европы.

Лидируют в 2020 году набравшие по 88 баллов Дания и Новая Зеландия.

Далее идут набравшие по 85 баллов Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария.

Замыкают топ-10 Норвегия, Нидерланды, Германия и Люксембург.

США заняли 25-е место, набрав всего 67 баллов. По данным TI, это самый слабый показатель страны за все годы существования индекса. В 2017 году у США было 75 баллов, в 2018-м — 71, в 2019-м — 69. Китай заметно продвинулся, увеличив баллы с 36 в 2014 году до 42 в 2020-м. Хуже всего ситуация с коррупцией в Сомали и Южном Судане, которые разделили 179-е место, набрав по 12 баллов.

Россия набрала всего 30 баллов и разделила 129-е место с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. В 2019 году Россия занимала 137-е место (28 баллов), в 2018-м — 138-е (также 28 баллов). Авторы доклада поясняют, что в нем по большей части использованы данные 2019 года, поэтому многие из событий 2020 года, способных повлиять на восприятие экспертами коррупции в России, в нынешнем индексе не учтены.

В отношении стабильно низких показателей России в индексе в TI отмечают, что они отражают «отсутствие системного противодействия коррупции», которое «подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве».

«В обществе существуют люди и группы, которые могут быть независимым от органов власти двигателем противодействия коррупции. Однако существование независимых некоммерческих организаций, работа журналистов и средств массовой информации, политическая активность становятся в России все сложнее»,— считают в организации.

В целом, отмечают авторы доклада, на основании собранных данных по всему миру четко прослеживается связь между уровнем коррупции и эффективностью борьбы с COVID-19. Низкий уровень коррупции позволяет больше инвестировать в здравоохранение и эффективнее использовать эти средства.

В качестве примера эксперты TI приводят Уругвай, который набрал 71 балл и занял 21-е место, а это самый высокий показатель среди государств Латинской Америки. Имея уровень коррупции ниже, чем в США, Уругвай «инвестирует значительные средства в здравоохранение и имеет надежную систему эпидемиологического надзора», что позволяет эффективно бороться не только с распространением COVID-19, но и с такими заболеваниями, как желтая лихорадка и вирус Зика.

В числе отрицательных примеров авторы доклада приводят Бангладеш и США.

В Бангладеш «коррупция на фоне пандемии достигла небывалого размаха, начиная со взяточничества в поликлиниках и заканчивая хищениями гуманитарной помощи», а также в сфере закупок для здравоохранения. А все это негативно сказывается на ситуации с заболеваемостью: число заболевших COVID-19 превысило полмиллиона, более 8 тыс. умерли.

Что касается США, то в TI отмечают «предполагаемый конфликт интересов и злоупотребления служебным положением на самом высоком уровне», а также слабый контроль над использованием $1 трлн, выделенных для помощи в борьбе с COVID-19. Все это, говорят эксперты, «вызывает серьезную обеспокоенность и знаменует собой значительное отступление от демократических норм, предусматривающих подотчетность правительства».

Алена Миклашевская