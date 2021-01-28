Навальному впервые после задержания дали пообщаться с адвокатами

Оппозиционеру Алексею Навальному впервые после задержания дали 10 минут пообщаться с адвокатами, передает корреспондент “Ъ” из Московского областного суда. Сегодня, 28 января, там рассматривается апелляция защиты на его задержание на 30 суток (до 15 февраля).

Господин Навальный участвует в заседании по видеосвязи. Из комнаты СИЗО, где он находится, должны были выйти конвойные, а из зала заседаний — судья, секретарь и приставы. Трансляцию для журналистов прервали.

По просьбе адвокатов суд приобщил к делу справки из клиники «Шарите». Перед началом заседания адвокаты успели рассказать Алексею Навальному об обысках, которые начались после протестных акций 23 января.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. Причиной стали претензии ФСИН, которая заявила о нарушении им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Решение о задержании принимал Химкинский суд. При этом выездное заседание проводилось в отделе полиции. Защита считает решение суда незаконным.

Подробнее о задержании оппозиционера — в материале “Ъ” «А ФСИН его знает».

Роман Дорофеев