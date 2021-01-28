Tesla впервые обновила дизайн Model S

Американская компания Tesla анонсировала редизайн своего электромобиля Model S. Это первый раз с момента выпуска в 2012 году, когда компания обновила модель. Редизайну подвергся как внешний вид электромобиля, так и салон, также появилась возможность выбора мощности. Модель с запасом хода в 663 км будет стоить $79,9 тыс. (около 6,1 млн руб.). Версия Plaid, способная разгоняться до 96,6 км/ч за две секунды с запасом хода до 627 км,— $119,9 тыс. (9,2 млн руб.). В продажу новые модели поступят в марте 2021 года.

Теперь у Model S есть стеклянная крыша, руль скорее напоминает штурвал самолета, появился экран для пассажиров на заднем сиденье. Основной экран теперь представляет собой горизонтальный 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200x1300 (раньше был вертикальный с разрешением 1900x200), его можно слегка поворачивать направо и налево. Бортовой компьютер производительностью 10 терафлопс может запускать такие игры, как Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Кроссовер Model X также слегка обновили — модель получила три дисплея и новый руль. Стандартная версия сможет проехать 576 км, обладает максимальной скоростью 248 км/ч и стоит $89,9 тыс. (6,9 млн руб.). Модель Plaid будет способна разогнаться до 96,6 км/ч за 2,5 секунды и проехать 544 км с максимальной скоростью 261 км/ч — стоить она будет $119 тыс. (9,1 млн руб.).

О том, какие проблемы аналитики выявили у электрокаров, читайте в материале “Ъ FM” «Tesla показала проблемные места».

Евгений Федуненко