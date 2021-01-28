Адвокаты Шамсутдинова подали жалобу на приговор

Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова подали апелляционную жалобу на приговор 2-го Восточного окружного военного суда. Напомним, 21 января он приговорил подсудимого к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство восьми сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и покушении еще на двоих.

«Сейчас мы обжалуем срок приговора. Не исключаю, что будем оспаривать и размер компенсации морального вреда»,— сказал адвокат срочника Равиль Тугушев. По решению суда Рамиль Шамсутдинов должен будет выплатить родственникам погибших и пострадавшим 9,8 млн руб. Сразу после вынесения приговора адвокаты подсудимого заявили, что они рассчитывали на более мягкий приговор. Основанием для этого был, по их мнению, вердикт присяжных о том, что Рамиль Шамсутдинов виновен, но заслуживает снисхождения. Родственники погибших тогда заявили, что будут добиваться пожизненного срока.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев по воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года. В результате восемь человек погибли и двое пострадали. Сам обвиняемый объяснял свой поступок издевательствами в части и неуставными отношениями, а в своем последнем слове перед присяжными раскаялся и попросил прощения у родственников убитых и раненых солдат. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство (ч. 2 и ч. 30 ст. 105 УК РФ). Если бы коллегия присяжных не признала его заслуживающим снисхождения, ему грозил бы пожизненный срок.

О том, как Рамиль Шамсутдинов объяснил в суде причину массового убийства сослуживцев, — в материале “Ъ”.

Екатерина Еременко, Иркутск