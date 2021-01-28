Главу «Альянса врачей» задержали на 48 часов

В Москве задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов. По информации «Медиазоны», речь идет про дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Накануне в домах у госпожи Васильевой и ряда оппозиционеров, в том числе арестованного Алексея Навального, прошли обыски.

«Анастасия Васильева, лидер "Альянса врачей", тоже задержана на 48 часов по уголовному делу»,— написал господин Жданов в Twitter.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал запись телефонного разговора. На записи, как утверждается, слышен голос следователя, которая перепутала номера и случайно позвонила адвокату госпожи Васильевой Дмитрию Джулаю. При этом следователь думала, что звонит руководству. Господин Джулай посоветовал ей уехать от квартиры Анастасии Васильевой, поскольку обыск уже проведен, а повторно открывать дверь она отказывается. Следователь с ним согласилась, на этом запись заканчивается.

Позже, в 3:18 мск, госпожа Васильева написала в Twitter, что ее «задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой». «Дети у замечательных друзей, спасибо им! Поедем теперь вероятно искать еще 48 часов что-то важное на Петровку. Я ничего не боюсь, за правду и будущее наших детей вообще ничего не жалко. И вы не бойтесь!» — написала она.

23 января во многих регионах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек. Возбуждены десятки уголовных дел. Позднее сторонники оппозиционера анонсировали еще одну акцию 31 января.

О том, как прошла акция в Москве,— в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».