Республиканцы в Палате представителей выступили против продления ДСНВ на пять лет

Старшие республиканцы комитета по иностранным делам и комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс опубликовали заявление против продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). По мнению республиканцев, продление действия документа на пять лет лишает рычага влияния на Россию. Они призвали к «краткосрочному продлению», чтобы был «зазор для существенных переговоров».

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы»,— говорится в заявлении.

Россия и США ранее договорились продлить договор без каких-либо дополнительных условий, как предлагала Москва. Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа на это не соглашалась. Президент Владимир Путин внес законопроект о продлении ДСНВ в Госдуму поздно вечером 26 января. 27 января и Госдума, и Совет федерации одобрили документ.

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