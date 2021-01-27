МИД РФ: отношения с США не улучшатся после продления ДСНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что не ожидает улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). По его словам, отношения двух стран «заведены в тупик».

«Я знаю, что отношения не улучшатся, потому что они заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном и расхождения огромные по многим вопросам. Это все так. Но документ (ДСНВ.— “Ъ”), уверен, должен быть продлен и будет продлен»,— сказал господин Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что продление договора даст запас времени для углубленных переговоров в этой сфере без ущерба для безопасности России. «Американцы должны быть к этому готовы. Только по логике действующего ДСНВ, строго на паритетной основе, строго на балансе интересов они и мы можем договориться. Опыт с Трампом показал, что другие подходы не работают»,— сказал замглавы МИД РФ.

ДСНВ в апреле 2010 года подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — десять лет. По ДСНВ каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Ранее сегодня Госдума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении ДСНВ на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Соответствующий законопроект вечером 26 января внес президент России Владимир Путин после разговора с президентом США Джо Байденом.

Подробнее о подготовке к продлению ДСНВ — в материале “Ъ” «Как по нотам».