Инвесторы скупают российский долг

Международные инвесторы рекордными за два года темпами наращивают вложения на российском долговом рынке. За минувшую неделю они инвестировали $170 млн, а с начала года — уже более $320 млн. Нерезиденты скупают российские долговые бумаги, несмотря на рост политических рисков, поскольку на мировом рынке ощущается дефицит доходных, но при этом надежных облигаций.

По оценке “Ъ”, основанной на отчете BCS Global Markets (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), международные инвесторы вложили за неделю, закончившуюся 20 января, в российские облигации $170 млн — это более чем вдвое выше объема инвестиций неделей ранее и максимальный недельный результат с февраля 2019 года. Уверенный приток средств в этот класс российских активов продолжается 28-ю неделю подряд, за это время суммарный объем поступивших инвестиций превысил $2,6 млрд. Только с начала года международные инвесторы вложили в облигации $320 млн.

Повышение интереса к облигациям российских компаний происходит на фоне роста популярности фондов развивающихся стран. По данным BCS Global Markets, притоки в фонды облигаций категории GEM по итогам прошлой недели составили $2,7 млрд — самый большой приток в эту категорию фондов с декабря 2019 года.

О высоком интересе международных инвесторов к российскому долгу свидетельствуют прошедшие за последние две недели размещения еврооблигаций. В минувшую среду «Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации на $2 млрд с доходностью 2,95% годовых. При этом спрос почти вдвое превысил объем размещения. Как отмечал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, инвесторы из континентальной Европы выкупили 32% бумаг, 23% ушло американцам, 19% купили инвесторы из Азии, стран Ближнего Востока и Северной Африки, 4% купили британские инвесторы. Несколькими днями ранее высоким спросом воспользовались МКБ и Совкомбанк, разместившие евробонды соответственно на €600 млн и $300 млн. В первую полную неделю нового года глобальные инвесторы активно покупали и облигации федерального займа, увеличив вложения в эти бумаги более чем на 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 января).

Однако данные EPFR в отношении российских облигаций пока не отражают поручение нового президента США Джо Байдена спецслужбам провести анализ кибератаки на Solar Wind, приписываемого России вмешательства в выборы страны. К тому же было поручено рассмотреть использование химического оружия в отношении Алексея Навального. Эта новость привела в пятницу к росту курса доллара почти на 1,4 руб., до 75,24 руб./$. Подскочили и доходности российских суверенных еврооблигаций, например, ставка бумаг с погашением в 2029 году выросла на 0,076 процентного пункта, до 2,356%, максимума с начала ноября.

Происшедшее не должно сильно повлиять на отношение глобальных инвесторов к российским облигациям, считают управляющие. По словам портфельного управляющего по облигациям General Invest Алексея Губина, в случае реализации рисков сильнее может пострадать рынок акций, чем, например, короткие облигации. По данным EPFR, по итогам минувшей недели приток средств иностранных инвесторов в акции составил только $160 млн, что в полтора раза ниже результата предшествующей недели (см. “Ъ” от 18 января). «Облигации — более консервативный класс активов, а экспозиция на РФ у нерезидентов, как и на многие страны, должна сохраняться в рамках общей диверсификации»,— отмечает господин Губин.

Фундаментально ситуация не изменилась, и падение в облигациях нужно рассматривать как «сезон скидок в супермаркете», отмечает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. «Если исключить политику, главными аргументами относительно привлекательности российского внутреннего долга являются консервативная бюджетная и фискальная политика и низкий уровень инфляции,— продолжает он.— Мы считаем, что, как только политическое напряжение ослабнет, искатели доходности будут наготове». «Других вариантов получить высокую доходность на рынке бондов на самом-то деле не так и много»,— заключает эксперт.

Виталий Гайдаев