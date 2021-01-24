Смена фондов

Минувший год оказался очень успешным для инвестиций в розничные паевые инвестиционные фонды. Лучшую динамику продемонстрировали отраслевые фонды высокотехнологических компаний и потребительского рынка, стоимость паев которых выросла в 1,5–2 раза. Двузначную доходность обеспечило и большинство фондов акций и еврооблигаций. В нынешнем году управляющие советуют обратить внимание на компании нефтегазового сектора и металлургии, которые могут заплатить высокие дивиденды на фоне роста цен на сырье и слабости рубля.

Паевое большинство

Несмотря на высокую турбулентность 2020 года российские управляющие показали высокие результаты работы. По данным Investfunds, из 187 крупных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых ПИФов со стоимостью чистых активов свыше 100 млн руб.) только у пяти стоимость паев снизилась по итогам года. Годом ранее убыточным было два десятка. При этом треть фондов показали рост стоимости пая на 30–90%.

Лидерами роста по итогам минувшего года стали отраслевые фонды, ориентированные на акции высотехнологичных компаний и потребительского рынка. Такие вложения обеспечили доход 40–90% и 44–56% соответственно. На протяжении всего года опросы Bank of America свидетельствовали о том, что данные сектора были в числе фаворитов у международных управляющих, поскольку из-за пандемии спрос на услуги таких компаний вырос.

Высокую прибыль по итогам года принесли и российские фонды, ориентированные на вложение в золото. По данным Investfunds, паи таких фондов подорожали за минувший год на 30–50%. Это стало возможно за счет как роста стоимости металла на 22%, до $1900 за унцию, так и валютной переоценки, связанной с сильным ослаблением курса рубля к доллару США. При этом лучшую динамику продемонстрировали фонды, которые наряду с золотыми ETF вкладывали средства в ETF других драгоценных металлов (серебро, платина, палладий), а также акции золотодобывающих компаний.

За счет сильного роста курса доллара по итогам минувшего года инвесторы могли хорошо заработать на фондах еврооблигаций. По расчетам “Ъ”, фонды этой категории выросли на 21–38%. Инвестиции в рублевые облигации принесли доход на уровне 4–10%, что в большинстве случаев выше ставок по вкладам крупнейших банков. Убыточными были немногочисленные фонды, ориентированные в первую очередь на компании нефтегазового сектора, такие вложения обесценились на 4–15%.

Дивидендный расчет

В 2021 году, по мнению портфельных управляющих, высокую доходность могут обеспечить акции компаний циклических отраслей — нефтегазовой и металлургической, которые сильнее всех выигрывают от восстановления мировой экономики. По словам управляющего активами УК «Открытие» Дмитрия Космодемьянского, нефтяной сектор перспективен на среднесрочном горизонте, поскольку восстановление мировой экономики и связанный с этим рост на энергоносители представляется более чем вероятным. «Даже если цены на нефть просто удержатся на текущем уровне в течение года, то российские нефтяники могут вернуться к выплате щедрых дивидендов, а российскому правительству будет неинтересно поднимать налоги, так как бюджет может сверстаться с минимальным дефицитом»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Эдуард Харин.

На фоне восстанавливающихся цен на промышленные металлы и слабого рубля управляющие ожидают высоких дивидендных выплат и от металлургических компаний. «В акциях компаний цветной и черной металлургии ожидаемые дивидендные доходности находятся в диапазоне 11–25%. Также не стоит забывать, что принятые в США программы помощи и потенциальный запуск инфраструктурной программы измеряются триллионами долларов, что может спровоцировать умеренный рост инфляции, а это позитивно для ресурсных компаний»,— отмечает Эдуард Харин.

«Акции нефтяных и металлургических компаний понесли существенные потери в период первой волны пандемии, поэтому они сохраняют потенциал роста.





Переключение глобальных инвесторов с акций интернет-гигантов на акции добывающих компаний также поддержит российский рынок»,— отмечает руководитель отдела продаж «Сбера Управление активами» Андрей Макаров.

Долги на вырост

В случае если инвестор не готов брать на себя риск инвестирования в акции, то для него лучше подойдут более консервативные категории фондов, ориентированные на рублевые облигации и еврооблигации. Однако с учетом мер центробанков развитых стран по выкупу долговых активов доходность обязательств большинства эмитентов с приемлемым кредитным качеством опустилась до значений начала 2020 года, что снижает потенциал роста цен. «После стремительного снижения ставок в 2020 году для долговых рынков наступивший год будет непростым, но еврооблигации развивающихся стран на фоне текущих долларовых ставок смотрятся привлекательно. На этих рынках можно собрать портфель качественных эмитентов с горизонтом инвестирования три—четыре года и доходностью на уровне 3–3,5% годовых в валюте»,— отмечает Андрей Макаров.

В базовом сценарии управляющие не ждут дальнейшего сильного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а значит, и в сегменте рублевых облигаций высоких результатов ждать не стоит.

«Мы полагаем, что фонды рублевых облигаций могут принести своим пайщикам 6–8% на горизонте один год вперед за вычетом комиссий»,— считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист. По оценке Дмитрия Космодемьянского, потенциальная доходность фондов облигаций в этом году может составить 5,5–6,5% годовых в рублях.

Виталий Гайдаев