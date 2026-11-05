Мосгорсуд оставил в силе приговор Лерчек
Московский городской суд в апелляции утвердил приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконных валютных операциях. Приговор был изменен в части дополнительного наказания, оставив остальные требования без изменений.
«Приговор изменить, указать на применение ст. 73 УК РФ только к основному наказанию, апелляционные представления гособвинения удовлетворить частично. Запретить осужденной администрировать сайты… Не менять постоянное место жительства и отмечаться один раз в месяц по месту проживания», — отмечается в решении Мосгорсуда (цитата по ТАСС).
Заседание прошло в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение вердикта. Дело рассматривала коллегия из трех судей. Сама Чекалина планировала присутствовать, однако утром ее экстренно госпитализировали.
31 июля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам условного лишения свободы (с испытательным сроком три года), штрафу в размере 765 млн руб. и запрету на три года заниматься определенной деятельностью в интернете.