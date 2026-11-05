Мосгорсуд оставил в силе приговор Лерчек

«Приговор изменить, указать на применение ст. 73 УК РФ только к основному наказанию, апелляционные представления гособвинения удовлетворить частично. Запретить осужденной администрировать сайты… Не менять постоянное место жительства и отмечаться один раз в месяц по месту проживания», — отмечается в решении Мосгорсуда (цитата по ТАСС).