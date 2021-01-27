Суд в Ростове оставил под арестом подозреваемого в краже деталей с «самолета Судного дня»

Ростовский областной суд оставил без изменения меру пресечения Жоре Хачунцу, который является подозреваемым по делу о краже деталей с Ил-80 («самолета Судного дня»). Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Таганрогского городского суда от 6 января 2021 года оставлено без изменений. Жора Хачунц будет находиться под стражей до 4 марта включительно»,— рассказали в пресс-службе.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Жора Хачунц был задержан 26 декабря 2020 года за управление машиной без прав. Через день к нему пришли правоохранители и сообщили, что он стал обвиняемым в деле о краже деталей из «самолета Судного дня». На прошлой неделе господин Хачунц был заключен под стражу.

Самолет был доставлен на аэродром Таганрог—Южный для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. Работы проводили сотрудники ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Один из сотрудников 4 декабря обнаружил, что с судна пропало 39 радиостанционных блоков, а также пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. В результате следственное управление УМВД России по Таганрогу возбудило уголовное дело по факту хищения. Следователи оценивают ущерб в 1 млн руб.

Воздушный командный пункт Ил-80, который известен как «самолет Судного дня», был сконструирован в конце 1980-х годов. Судно предназначено для эвакуации высшего военного руководства страны, имеет возможность автономной работы. Информация о его конструкции является государственной тайной. В России есть только четыре таких самолета.

Подробнее — в публикации “Ъ”: «Судный день закончился арестом».

Наталья Шинкарева