Судный день закончился арестом

Суд в Таганроге поместил под стражу подозреваемого в краже деталей из самолета Ил-80, также известного как «самолет Судного дня». Им оказался местный житель Жора Хачунц, задержанный полицейскими за управление автомобилем без прав. Через день после задержания ему сообщили, что он подозревается в краже, и по истечении срока задержания поместили в СИЗО. Мужчина отрицает вину, его защита намерена обжаловать решение об аресте.



Таганрогский городской суд отправил в СИЗО местного жителя Жору Хачунца, ставшего подозреваемым по резонансному уголовному делу о краже деталей из «самолета Судного дня». Как рассказали в пресс-службе суда, мера пресечения будет действовать два месяца.

Защита мужчины настаивает на его непричастности к преступлению и намерена обжаловать решение об аресте.

Жору Хачунца задержали 26 декабря за управление автомобилем без прав, сообщила “Ъ” его жена Елена. По ее словам, мужчину поместили в спецприемник на десять дней. Через день к нему пришли правоохранители и заявили, что он стал обвиняемым в деле о краже деталей из «самолета Судного дня». «После разговора со следователями ему дали мне позвонить, он был шокирован и напуган. Самолет, кража с самолета... Мы не могли понять, о чем речь: у нас маленькая дочь, поэтому по телевизору все время мультики, за новостями не следим. Казалось это чем-то абсурдным — какой самолет, он их видел только в небе»,— заявила Елена Хачунц.

Она подчеркнула, что ее муж никогда не имел отношения к ТАНТК имени Бериева, на котором находился самолет, и к заводу «даже близко не подходил». «На следующий день после того, как Жоре сказали о самолете, мой старший сын понес ему в СИЗО сигареты, оттуда его сразу увезли на допрос. В этот же день без предупреждения меня с восьмимесячной дочерью на руках тоже забрали на допрос. Все происходило очень быстро и абсолютно без соблюдения формальностей — не было ни повесток, ни имен, никто из сотрудников не представлялся. И такие допросы многочасовые происходили у каждого по несколько раз»,— рассказала жена задержанного. По ее словам, следователи забрали у задержанного телефон и стали приглашать на допрос всех его знакомых, номера которых были в памяти.

В разговоре с “Ъ” женщина отметила, что сотрудники правоохранительных органов зачастую общаются с ней неуважительно.

«Идет моральное давление, страшно представить, как обращаются с мужем. Он плакал на суде, клялся, что ничего не крал, и говорил, что хочет к семье»,— отмечает госпожа Хачунц.

Она уверена, что ее муж ни в чем не виноват и правоохранители «решили повесить на него дело».

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не комментируют информацию о задержании и аресте подозреваемого по делу. По словам жены подозреваемого, сейчас следователи сверяют отпечатки пальцев с места преступления с отпечатками Жоры Хачунца.

Воздушный командный пункт Ил-80, также известный как «самолет Судного дня», был разработан в конце 1980-х годов. Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны, может работать полностью автономно. Детальная информация о нем является гостайной. Всего в России четыре таких самолета.

Ил-80 доставили на аэродром Таганрог—Южный для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. Их проводили сотрудники ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Один из них 4 декабря обнаружил, что с Ил-80 пропало 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Следственное управление УМВД России по Таганрогу возбудило уголовное дело по факту хищения.

По оценке следователей, ущерб составил 1 млн руб.

Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что в результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета. «Специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях»,— сообщили в организации.

Кристина Федичкина