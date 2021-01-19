Суд в Таганроге отправил в СИЗО подозреваемого в краже деталей самолета Ил-80

Таганрогский городской суд назначил два месяца ареста в СИЗО подозреваемому в краже деталей с «самолета Судного дня» Жоре Хачунцу, об этом рассказала “Ъ-Юг” его жена Елена. По ее словам, заседание прошло еще 6 января.

По словам госпожи Хачунц, 26 декабря ее мужа задержали за управление автомобилем без прав и поместили в спецприемник на десять дней. Через день к мужчине пришли следователи, которые сообщили, что он стал подозреваемым в краже деталей с самолета Ил-80. «Мы не могли понять о чем речь. Мой муж видел самолет только в небе, он не виноват в том, что ему предъявляют»,— сказала Елена Хачунц. Она подчеркнула, что ее муж никогда не имел отношения к ТАНТК им. Бериева, на котором находился самолет, и к заводу «даже близко не подходил».

Напомним, в начале декабря в Таганроге Ростовской области были похищены детали из грузового отсека самолета Ил-80, который прибыл для плановых работ АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Было возбуждено уголовное дело, следователи оценили причиненный ущерб в 1 млн руб.

Кристина Федичкина