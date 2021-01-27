Путин сравнил ситуацию в мире с 1930-ми годами

Нынешнюю ситуацию в мире можно сравнить с 30-ми годами XX века, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, параллели напрашиваются по масштабу вызовов и потенциальных угроз.

«Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты — и я с уважением отношусь к их мнению — связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определенная аналогия все-таки напрашивается»,— сказал господин Путин на Давосском форуме, который проходит онлайн в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, сейчас переживают кризис существующие экономические модели, усиливается социальное расслоение — как в отдельных странах, так и во всем мире. Это вызывает «резкую поляризацию общественных взглядов», ведет к росту популизма, радикализма и других крайностей.

«Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности»,— сказал Владимир Путин.

Давосский форум проводится ежегодно. Владимир Путин последний раз участвовал в нем в 2009 году как глава правительства. Президент России последний раз приезжал на форум в 2011 году, это был Дмитрий Медведев. Господин Медведев также участвовал в мероприятии в 2013 году в качестве премьер-министра.