Выступление Владимира Путина на Давосе-2021. Главное

27 января президент России Владимир Путин впервые с 2009 года выступил на экономическом форуме в Давосе, который в этом году проводится в онлайн-формате. О чем говорил президент — в подборке “Ъ”.

О ситуации в мире

Прямые параллели невозможны, но некоторые эксперты сравнивают мировую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. «И я с уважением отношусь к их мнению».

О влиянии COVID-19

Пандемия обострила противоречия, накопившиеся в мире. Сегодня можно наблюдать «резкую поляризацию общественных взглядов, рост популизма, правого и левого радикализма, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах».

О возможности мировых конфликтов

Продление СНВ-3 — шаг в правильном направлении, чтобы избежать глобального конфликта. Но мировые противоречия «закручиваются», поэтому ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если ничего не предпринимать, то «есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех».

О мировой экономике

«Мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на "золотой миллиард"». Важно «добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты».

О технологических корпорациях

Технологические гиганты уже в ряде направлений могут конкурировать с государствами. «С точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам?»

О стимулировании экономики

В прошлом году в мире было утрачено около 250 млн рабочих мест. За первые девять месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили $3,5 трлн, и они продолжают расти. Для посткризисного восстановления механизмы стимулирующей макроэкономической политики сегодня практически не работают.

Об однополярном мире

Эпоха, когда пытались выстроить однополярный мир, завершилась. «В мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами. И сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов».

Об отношениях с Европой

Россия готова к честному диалогу с Европой и будет к этому стремиться. «Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной».