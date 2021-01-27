Совет федерации одобрил продление ДСНВ

Совет федерации ратифицировал соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Ранее сегодня, 27 января, его одобрила Госдума.

Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным вечером 26 января после договоренности, достигнутой с президентом США Джо Байденом.

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — десять лет. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Как ранее уточнили в МИД РФ, Россия и США решили продлить договор без каких-либо дополнительных условий, как предлагала Москва. Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа на это не соглашалась. ДСНВ сейчас — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».