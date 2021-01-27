Мигрантам открываются прививочные перспективы

«Яндекс» просит столичные власти привить мигрантов. Как заявил заместитель мэра Максим Ликсутов, власти готовы поддержать эту инициативу. «Яндекс» призвал включить в перечень приоритетных групп для вакцинации таксистов и курьеров без российского гражданства и полиса ОМС. Они часто контактируют с большим количеством людей, но привиться по действующим правилам не могут, подчеркивают в компании. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне сообщила, что власти пока что не намерены вакцинировать иностранцев. Подробности — у Александра Рассохина.

За прошлый год спрос на службы доставки вырос практически в 3 раза, подобную динамику фиксировали и агрегаторы такси. Логично, что на этом фоне увеличился риск для водителей и курьеров заразиться COVID-19. При этом защититься от коронавируса могут далеко не все. Ведь многие из них мигранты без российского паспорта и полиса ОМС, которые необходимы для вакцинации. Поэтому «Яндекс» призвал власти прививать и зарубежных сотрудников.

Председатель комиссии по правопорядку и вопросам миграции Общественной палаты Москвы, бывший начальник столичного управления ФМС Ольга Кириллова идею поддерживает и предлагает распространить норму на продавцов и кассиров из числа мигрантов: «Конечно, в приоритете здоровье россиян. Учитывая именно частые контакты, доставщики и вообще сотрудники, связанные с пищевыми продуктами, как правило, в перчатках и в маске, но это полностью не гарантирует защиту. Уборщицы часто убирают именно в тот момент, когда люди бывают в офисе. Сколько живет эта рогатая зараза, никто не знает. Я считаю, что это благая инициатива. Более спокойно, конечно, и самим москвичам было бы».

Вообще-то у мигрантов из Средней Азии есть полис медицинского страхования, они получают его при заключении трудового патента для работы в России. Однако перечень услуг ограничен, и вакцинация от коронавируса страховкой не предусмотрена, подчеркивает руководитель проекта Migranto.ru Светлана Саламова: «Им приходится либо искать на коммерческой основе варианты вакцинации, либо — недавно видела в Facebook — иногда на улицах стал появляться микроавтобус, вакцинация от правительства Москвы, видимо, для всех желающих, и там некоторые вакцинировались. Сейчас мигранты самостоятельно ищут варианты, но системного регламента пока на эту тему не было, официального».

Сколько иностранцев в Москве нуждаются в вакцине? Точных данных нет. До пандемии, по официальной информации, в столице проживали около 2 млн мигрантов, подчеркивает руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер. Однако часть из них после начала пандемии вернулась домой. На этом фоне агрегаторы такси и сервисов доставки сообщали о нехватке сотрудников. Впрочем, значительное число мигрантов остается в Москве и продолжает трудиться, подчеркивает Евгений Варшавер: «Это в основном неквалифицированная работа, которая подразумевает взаимодействие с другими людьми, — это сфера обслуживания, транспорт. Мне кажется, что предлагаемая мера действительно пойдет на пользу, особенно если учитывать, что в нынешних обстоятельствах мигранты не будут стремиться выехать из России, потому что обратно сейчас они просто не вернутся».

Другой вопрос: хватит ли препаратов для вакцинации как россиян, так и иностранцев? В правительстве сообщали, что в январе компании должны произвести 7 млн доз «Спутника V», в феврале — 11 млн. Но это на всю страну. Сколько из этого количества придется на Москву, неизвестно. Вероятно, именно поэтому в Роспотребнадзоре заявили, что пока прививать иностранцев не намерены.