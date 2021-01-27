Задержанных на акции в Москве школьников могут поставить на учет

Московских школьников, которые участвовали в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и совершили административное правонарушение, могут поставить на внутришкольный учет, сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы. Информации о количестве несовершеннолетних на акции у департамента нет.

«Школа получает информацию по каждому случаю совершения административного правонарушения учащимися. В соответствии с регламентом, таких учеников ставят на внутришкольный учет и с каждым из них организуют индивидуальную профилактическую работу»,— сообщила пресс-служба департамента «РИА Новости». Ведомство уточнило, что для школьников проводятся занятия по коррекции поведения, консультации психологов, индивидуальные и групповые профилактические беседы.

В департаменте сообщили, что «не располагают информацией о количестве несовершеннолетних, которые принимали участие в несанкционированной акции», этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов.

По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, на акциях в поддержку господина Навального задержали более 300 несовершеннолетних граждан, 70 из них — в Москве, 30 — в Петербурге. Самым младшим из задержанных 9 и 12 лет. Всего, по «личным оценкам» активистов «Белого счетчика», днем 23 января на пике акции на Пушкинской площади могло находиться 15 тыс. человек, оценка полиции составила 4 тыс. человек.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января во многих регионах России. 26 января начались допросы школьников, участвовавших в протестах, об этом “Ъ” рассказали адвокаты и родители детей. Допросы проходят в рамках возбужденного уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия.

Подробнее о допросах школьников — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».