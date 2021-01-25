COVID-паспорта присматривают страны

Российские власти признали, что согласовать паспорта вакцинации по всему миру невозможно. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимым создание международных документов, позволяющих беспрепятственно путешествовать только тем, у кого есть иммунитет. Такая инициатива, напротив, ограничит свободу передвижения, поскольку не у всех стран есть ресурсы, чтобы в принципе начать вакцинацию. Тогда почему на Западе все равно разрабатывают COVID-паспорта? Разбирался Иван Якунин.

Несколько технологических гигантов, включая Microsoft и Oracle, создали коалицию по созданию цифрового паспорта вакцинации. Идея проста: пациент делает прививку, ему выдается соответствующий сертификат, который доступен по QR-коду в приложении, и при необходимости его можно всем предъявлять. Убеждают, что все будет безопасно. Спрос на такие услуги есть. Несколько европейских, и не только, авиакомпаний заявили, что рассматривают возможность требовать сертификат о прививке при посадке на рейс.

В Лос-Анджелесе паспорта вакцинации планируют внедрять, чтобы первыми на концерты отправились те, у кого есть иммунитет. Вице-премьер Голикова непреклонна: «Евросоюз обсуждает что-то такое, но это скорее, наверное, для стран, где много туристов, и они пытаются таким образом обезопасить себя и тех людей, которые к ним приезжают. Не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, и любого рода паспорта ограничивают международное передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым».

У системы COVID-паспортов, признанных на международном уровне, есть еще один изъян — нет универсальной признанной вакцины. Россия только подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе, испытания начнутся в феврале. Вакцина Pfizer не зарегистрирована в России. Испытания AstraZeneca на россиянах — необходимый этап для начала поставок — должны были закончиться в прошлом году, но по факту так и не начались, писал The Bell.

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И внедрение международных паспортов вакцинации только обострит это противоречие. Юрист Михаил Барщевский описал негативный сценарий: «В Европу будут пускать только тех, кто привился Pfizer. Мы в ответ начнем пускать только тех, кто привился “Спутником”, “ЭпиВакКороной”, то есть нашими вакцинами. То есть начнется вот эта война вакцин, потому что речь идет о многомиллиардном рынке, помимо финансового, еще и о политическом рынке. Неслучайно поэтому Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала применять COVID-паспорта».

ВОЗ действительно пока просит страны воздержаться от внедрения таких документов. Во-первых, потому что вакцины недостаточно, и это создает неравные условия для жителей разных государств. Во-вторых, потому что неизвестно, насколько эффективна вакцинация. До сих пор ни один производитель не уточнил, как долго сохраняется иммунный ответ — месяцы, годы? И какие отметки тогда ставить в паспорте? С точки зрения лоббистов такого документа, это поможет как можно скорее, хотя бы частично, начать открывать границы и восстанавливать экономики.

Но, с точки зрения туризма, принятых мер уже достаточно, убежден вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин: «То, что сейчас предложил ряд авиакомпаний, — это прежде всего удобство предоставления информации через систему бронирования, систему дистрибуции, чтобы было как можно меньше документов, которые сейчас зачастую предъявляются на бумажных носителях. Все обязаны предъявлять результаты ПЦР-тестирования, и путешествия без этого уже невозможны. Страны постепенно открываются, и основной фактор, который влияет на решение об открытии границ, — это эпидемиологическая обстановка в той или иной стране. Ведь фактически большинство стран сами сейчас закрывают границы для предотвращения распространения этого вируса».

Впрочем, мнения российских политиков по этой теме расходятся. Внедрение «антиковидных» паспортов уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала необходимостью. Такие документы в виде QR-кодов готовились выдавать привитым в Башкирии, на Сахалине и в Подмосковье. В Кремле резюмировали, что единой позиции по этому вопросу пока нет.